Offerte del giorno Amazon: Xiaomi Mi 10T PRO 5G a meno di 390€!

Finalmente ci siamo! Amazon ha annunciato le date del suo attesissimo Prime Day 2021, evento dedicato agli sconti ed esclusivo per i clienti Amazon Prime, grazie al quale potrete acquistare prodotti a prezzi stracciati nelle giornate del 21 e 22 giugno, rispettivamente lunedì e martedì.

Manca, dunque, ancora un po’ prima che si aprano le danze di questa “festa delle offerte”, ma ciò non significa che su Amazon si siano fermate le offerte, tant’è che anche oggi sullo store sono disponibili un bel po’ di prodotti a prezzi scontatissimi, tanto che forse molti di voi non vorranno aspettare il Prime Day 2021 per i propri acquisti.

Un esempio? Per questo giovedì 3 giugno 2021 Amazon sta proponendo a prezzo scontato l’eccellente smartphone Xiaomi Mi 10T Pro, che nella sua versione 5G è disponibile al prezzo più basso mai raggiunto da questo specifico modello, ovvero appena 385,00€, contro gli originali 599,90€! Stiamo parlando di uno sconto di 214,90€, su di uno smartphone che, al netto delle nuove uscite Xiaomi, si difende ancora molto bene sul mercato, specie grazie al suo modulo 5G.

Gradevole nel design e decisamente performante, Xiaomi Mi 10T Pro è uno smartphone equipaggiato con un ampio display da 6,67″, ed è mosso dalle performance di un eccellente processore Snapdragon 865 con 8 GB di RAM, tale che ancora oggi si pone in una posizione molto concorrenziale nei confronti del mercato. Xiaomi Mi 10T Pro è infatti uno smartphone veloce e responsivo, capace di far girare senza problemi qualsiasi app e videogame disponibile sul mercato, permettendovi anche di goderne al meglio dal punto di vista visivo, vista la frequenza di aggiornamento dello schermo a 144Hz, che grazie anche al supporto della tecnologia Adaptive Sync, permette un adattamento automatico del refresh rate in base al contenuto, il che permette allo smartphone anche un’ottimizzazione del consumo energetico!

Dotato di una batteria da 5.000 mAh, con sistema di ricarica rapida da 33W, Xiaomi Mi 10T Pro ha, tra i suoi punti di forza, anche un eccellente comparto fotografico, composto da tre fotocamere poste sul retro, con un sensore principale da 108 Megapixel, un grandangolare da 13 Megapixel, e un ultimo sensore macro da 5 Megapixel, con il risultato di foto eccezionali in quasi ogni condizione, con dettagli ottimi e buonissimi risultati per ciò che concerne il realismo di luci e colori.

Insomma, Xiaomi Mi 10T Pro è uno smartphone davvero con i fiocchi che, venduto al prezzo più basso di sempre, potrebbe facilmente sopperire alle necessità di chiunque, anche di chi vuole performance da top di gamma ad un prezzo, tutto sommato, davvero molto basso per questo genere di dispositivi. Dotato di un modulo 5G che lo rende a prova di futuro, Xiaomi Mi 10T Pro è comunque l’unico prodotto in offerta oggi, motivo per cui vi suggeriamo non solo di consultare la nostra selezione di prodotti, ma anche di dare un’occhiata alla pagina principale di Amazon dedicata alle offerte, così che possiate rintracciare tutte le promozioni di oggi. Infine, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

