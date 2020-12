Offerte del giorno Amazon: Xiaomi Mi 10T PRO 5G al prezzo più basso di sempre!

Superata anche la giornata del Cyber Monday, che segna la definitiva chiusura dell’ultimo grande momento di sconti dell’anno, si torna infine alla normalità nel mondo delle offerte dove, almeno per qualche giorno, assisteremo ad un momento di calma quasi imperturbabile, occasionalmente smossa da qualche sconto ad opera di specifici rivenditori o di portali, tutto sommato, non di primissimo piano.

Al netto di questo, è sempre un piacere constatare come Amazon, nonostante tutto, si prodighi sempre di tenere alta la nostra attenzione grazie ad offerte a dir poco imperdibili! Certo, la giornata di oggi non sarà forse la più brillante per numero di proposte, ma nonostante tutto il portale merita certamente la vostra attenzione, quanto meno per la presenza a prezzo scontato dell’eccellente smartphone Xiaomi Mi 10T Pro, che nella sua nuovissima versione 5G è disponibile a quello che è il prezzo più basso di sempre: appena 499,90€, contro gli originali 599,90€!

Stiamo quindi parlando di uno sconto di ben 100 euro, per quello che è uno degli smartphone più intriganti attualmente disponibili sul mercato, soprattutto perché si parla di un dispositivo top di gamma, venduto, già al prezzo base, a meno di 600 euro.

Seppur privo di quella ricercatezza nel design che aveva caratterizzato il Mi 10, lo Xiaomi Mi 10T Pro è comunque uno smartphone dotato di un display piacevole e brillante da 6,67″, e caratterizzato da un generale rapporto qualità/prezzo che, al netto dei deprezzamenti della concorrenza, lo pone comunque in una posizione molto vantaggiosa sul mercato. Equipaggiato con un performante processore Snapdragon 865 con 8 GB di RAM, lo Xiaomi Mi 10T Pro è uno smartphone veloce e appagante, capace di affrontare le sfide tecniche di praticamente qualunque applicazione e gioco disponibili sul mercato smartphone offrendo – per altro – persino una frequenza di aggiornamento dello schermo a 144Hz, che grazie anche al supporto della tecnologia Adaptive Sync, permette un adattamento automatico del refresh rate in base al contenuto che stiamo visualizzando, ottimizzando di conseguenza il consumo energetico.

Consumo che, in ogni caso, non sarà certo un problema, grazie alla capiente batteria da 5.000 mAh, che offre un’autonomia eccellente e dispone, per altro, di una ricarica rapida da 33W che gli permette di essere di nuovo pronto all’uso in pochissimo tempo. A completare il quadro di quello che è un dispositivo veloce ed eccellente ci pensano poi le tre fotocamere poste sul retro, con un sensore principale da 108 Megapixel, un grandangolare da 13 Megapixel, e un ultimo sensore macro da 5 Megapixel. Il risultato? Foto con ottimi dettagli, con colori vivaci e realistici.

Insomma, Xiaomi Mi 10T Pro 5G potrebbe seriamente essere il vostro prossimo smartphone, complice non solo l’ottimo sconto proposto, ma la presenza di un modulo 5G che rende questo dispositivo “a prova di futuro”, quanto meno per i prossimi 2 anni. Detto questo, pur vero che si tratta della migliore offerta della giornata, Mi 10T Pro non è comunque l’unico prodotto in offerta oggi, motivo per cui vi suggeriamo non solo di consultare la nostra selezione di prodotti, ma anche di dare un’occhiata alla pagina principale di Amazon dedicata alle offerte, così che possiate rintracciare tutte le promozioni di oggi. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che qualora siate a caccia di offerte o coupon sconto, non c’è davvero posto migliore dei nostri canali Telegram, rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!