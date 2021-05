Offerte del giorno Amazon: Xiaomi Mi 11i e Redmi Note 10 a prezzi stracciati

Amazon ha iniziato la prima settimana di maggio con il botto e sembra abbia tutte le intenzioni per chiuderla con grande fragore, proponendo nelle sue offerte del giorno una vasta gamma di prodotti che vale la pena scoprire non solo per l’interessante scontistica, ma anche perché potrebbero rivelarsi ottime idee regalo last minute per la festa della mamma.

Come sempre, il colosso dell’e-commerce è solito arricchire il catalogo con un enorme quantità di offerte, ma quelle che riteniamo imperdibili hanno come oggetto alcuni dei nuovi smartphone Xiaomi, in particolare i modelli Mi 11i e Redmi Note 10 5G, i quali possono essere acquistati già a prezzo scontato ma solo per pochissime ore, anzi minuti.

Per quanto riguarda il Redmi Note 10 5G, il suo prezzo cala dagli originali 229,90€ a 199,90€, migliorando ancora di più lo già strepitoso rapporto qualità/prezzo di questo specifico modello, che è riuscito ancora una volta ad alzare l’asticella delle prestazioni nella sua categoria, già dominata nelle precedenti generazioni. A pochi mesi dalla sua presentazione, riuscire ad acquistarlo a meno di 200€ significa beneficiare di un’occasione imperdibile, sebbene lo sconto sia di soli 30€, ma ogni euro risparmiato su questo dispositivo vale molto di più di quello che pensiate, dato che il margine di guadagno dell’azienda è minimo.

Il Redmi Note 10 5G, infatti, viene prodotto con un ottimo display a 90hz e componenti di ultima generazione in grado di rendere lo smartphone veloce e privo di lag, oltre ad avere il supporto 5G. Rispetto alla precedente generazione, ad essere migliorato è anche il comparto fotografico, che viene munito di nuovi sensori e funzionalità che vi permetteranno di trasformare qualsiasi scatto e video in un piccolo capolavoro, senza la necessità di applicare editing vari.

Per quanto concerne invece lo Xiaomi Mi 11i, il prezzo cala dagli originali 649,90€ a 549,90€, il che rende questa soluzione di Xiaomi la più conveniente per chi vuole dotarsi di uno smartphone con Snapdragon 888, che è uno dei chip di riferimento per il 2021. Anche in questo caso, non bisogna indugiare troppo, dal momento che l’offerta terminerà tra pochi minuti.

Occorre dunque catapultarsi subito tra le offerte, ed ecco perché è arrivato il momento di invitarvi a visitare la pagina dedicata per non perdere nessuna opportunità. Ciò detto, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

