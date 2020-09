Offerte del giorno Amzon: memorie RAM HyperX in sconto ad un prezzo imperdibile!

Nell’attesa che arrivino i tanto attesi giorni degli Amazon Prime Days, che ci delizieranno con offerte imperdibili nei giorni del 13 e del 14 ottobre. Nel mentre, tuttavia, possiamo comunque deliziarci, perché Amazon ha deciso di chiudere il suo mese di settembre con il botto, proponendoci una piccola selezione di ottime memorie RAM in vendita a prezzi decisamente invitanti. Diverse le opzioni, che vi riporteremo puntualmente nella nostra selezione in calce a questa stessa notizia, tuttavia la scena è tutta per le memorie RAM HyperX Predator HX432C16PB3AK2/16, arrivate sul mercato ben 2 anni fa ma oggi ancora più che mai valide, specie se vittime dell’ottimo sconto di cui Amazon le ha rese protagoniste, abbassandone il prezzo dagli originali 154,99€ ai più abbordabili 91,99€.

Un kit performante, che è stato protagonista di diversi nostri test di overclock per molto, moltissimo, tempo. Visivamente molto simile alle altre soluzioni HyperX Predator, le RAM HyperX Predator HX432C16PB3AK2/16 non spiccano particolarmente in termini di design, ma godono di una illuminazione RGB che riesce comunque ad offrire quel tocco in più in qualunque PC.

In termini di specifiche tecniche le HyperX Predator HX432C16PB3AK2/16 raggiungono i 3200MHz tramite profilo XMP e sono quindi perfette per i videogiocatori che vogliono buone prestazioni senza rischiare troppo, ma possono essere spinte fino ai 4600MHz in overclock manuale. Il kit offre poi 16GB di memoria in formato 2 x 8GB, quindi riesce a sfruttare appieno il dual channel, e un’illuminazione RGB sincronizzata tramite infrarossi, che può essere personalizzata tramite i software di gestione più famosi delle schede madri, come Asus Aura Sync e MSI Mystic Light.

Un ottimo prodotto insomma, specie per gli amanti dell’overclock che, venduto con uno sconto applicato pari al 41%, potrebbe solleticare anche il palato di chi, almeno in questo momento, non aveva nessuna particolare necessità di sostituire i propri banchi RAM.

Ovviamente, le RAM HyperX Predator HX432C16PB3AK2/16 non sono l’unico prodotto in sconto oggi, ed anzi sono diverse le offerte Amazon per questa fine di settembre, motivo per cui – oltre alla nostra attenta selezione di prodotti in sconto – vi suggeriamo di consultare anche la pagina principale dedicata alle offerte, così da non perdervi neanche una delle ottime promozioni in corso!

