Offerte del giorno eBay: tanta tecnologia in offerta a prezzi eccezionali!

Dopo aver dato un’occhiata a quelle che sono le proposte del giorno Amazon dove, come avrete visto, abbondano le offerte relative a DVD e Blu-Ray, è arrivato ora il momento di affacciarci alla proposta di eBay che, come vedrete, ha deciso di puntare fortissimo sulle offerte dedicate al mondo tech, con offerte che spaziano tra di una quantità immane di categorie merceologiche: dalle smart TV ai prodotti per la cura della persona, il tutto caratterizzato da prezzi a dir poco eccezionali, specie considerando la scarsa offerta che contraddistingue, oggi come oggi, molti (ma non tutti) dei principali portali di shopping online.

Stiamo parlando di offerte davvero ottime, disponibili anche su prodotti arrivati da pochissimo sul mercato, come l’ottimo Xiaomi Mi 10 che, assieme al suo fratello maggiore, Mi 10 Pro, rappresenta ad oggi quello che è lo smartphone Xiaomi definitivo, il primo realmente in grado di competere con la competizione dei brand top di gamma presenti sul mercato e, non a caso, anche lo smartphone più costoso mai prodotti dall’azienda cinese.

Generalmente venduto al prezzo di ben 899,99€, Mi 10 è oggi in sconto su eBay all’ottimo prezzo di 719,00€; non male se si considera che stiamo parlando di uno smartphone disponibile in Italia da pochissime settimane. Del resto, stiamo parlando di un prodotto che mostra il fianco a ben poche critiche, ideale per tutti coloro che cercano soprattutto prestazioni supportate dall’autonomia, condite peraltro da un eccellente display. Un vero e proprio salto di qualità per l’azienda cinese, che con Mi 10 compie il definitivo salto di qualità nella fascia dei top di gamma.

Un acquisto consigliato dal nostro team di esperti di MobileLabs (qui la recensione) e che, per altro, è solo una delle tante offerte disponibili sullo store di eBay. Offerte che, come sempre, abbiamo scandagliato e riassunto per voi in una comoda lista di acquisti consigliati, contenente quelli che sono i prodotti sui cui vale la pena puntare i riflettori nella giornata di oggi sebbene, come sempre, l’invito sia comunque quello di consultare l’intero catalogo di prodotti in offerta, così da non lasciarsi scappare neanche una delle ottime proposte in sconto del portale.

Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti vi ricordiamo che, qualora siate a caccia di offerte e di coupon sconto, non c’è davvero posto migliore dei nostri canali Telegram relativi alle offerte! I canali Telegram sono quattro, e sono rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

