Offerte del giorno eBay: tapis roulant elettrico pieghevole a meno di 300€!

La prima settimana di ottobre si è rivelata particolarmente interessante per quanto riguarda le offerte lanciate dai vari e-commerce e ci sono tutti i motivi per credere che anche questa appena iniziata riuscirà a soddisfare le aspettative di tante persone, con eBay che sicuramente sarà uno dei protagonisti principali grazie alle sue offerte del giorno. Il portale, infatti, propone numerosi prodotti a prezzi speciali e la scelta è veramente ampia, dato che gli articoli spaziano dal semplice abbigliamento fino ad arrivare ai grandi elettrodomestici.

Tanti i prodotti messi a disposizione da eBay per questa bellissima iniziativa che permette alle persone di risparmiare cifre considerevoli, come ad esempio il tapis roulant elettrico pieghevole di ArtGo, che viene venduto esattamente a metà prezzo, ossia 299,99€ invece di 600,00€. Sebbene la marca sia poco nota, si tratta di uno strumento che vanta alcune delle funzionalità più richieste, tra cui la possibilità di ascoltare la propria musica preferita durante le sessioni di allenamento tramite bluetooth. Questo modello, infatti, dispone di altoparlanti integrati i quali sapranno dare al vostro allenamento quella marcia in più per farvi raggiungere gli obbiettivi più velocemente e con un pizzico di divertimento. Attraverso un comodo display e tasti rapidi, potrete scegliere 12 modalità di esercizio, 3 livelli di inclinazione e una velocità massima di 12Km/h, mentre il peso supportato è di 110Kg.

Oltre ad includere un ampio display, la console dispone anche di un alloggio dedicato al vostro dispositivo mobile, che permette ad esempio di posizionare il vostro tablet e guardare un video durante l’allenamento, video che può essere riprodotto sul televisore con la funzione mirroring in modo da seguire uno specifico esercizio con molta più facilità. Il design pieghevole e i materiali leggeri rendono questo Tapis Roulant elettrico facile da piegare e da riporre in spazi stretti ed è perfetto per coloro che vogliono avere una mini palestra in casa.

