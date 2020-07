Offerte del giorno Euronics: Nintendo Switch a soli 299,99€!

Continuano le grandi offerte del giorno Euronics, e fra i tanti articoli a prezzi ridotti presenti stavolta troviamo anche l’ultima console casalinga di Nintendo, la Switch! Se stavate aspettando l’occasione per poter acquistare questa console ibrida a prezzo scontato, questo è il momento giusto. Inoltre è molto raro vedere console e giochi Nintendo calare di prezzo, e come se non bastasse durante il lockdown la Nintendo Switch era andata letteralmente a ruba, confermandosi ancora un grande successo per grandi e piccoli.

L’innovativa Nintendo Switch oltre al collegarsi al televisore e far giocare in modalità fissa, permette anche di attaccare i due joy-con allo schermo touchscreen da 6,2″ e di giocare in mobilità, trasformandola in una vero e proprio dispositivo portatile. È possibile poi staccare lo schermo ed usare i due joy-con singolarmente per effettuare partite multiplayer in locale anche fuori casa, ed inoltre si possono collegare altre console e controller fino ad 8 giocatori per divertirsi insieme agli amici. Nella console inoltre è previsto uno slot per le microSd in modo da poter aumentare incredibilmente la memoria della console e potersi portare dietro un gran numero di giochi acquistabili tramite il Nintendo eShop.

Oltre alla Nintendo Switch sono molti gli articoli in promozione nell’offerta del giorno di Euronics, per questo il nostro consiglio è quello di visitare la pagina relativa all’iniziativa e trovare quello più in linea con le vostre necessità. Prima di lasciarvi alle molteplici offerte Euronics, vogliamo infine ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete continuamente aggiornati sulle offerte relativa tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi.

