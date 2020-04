Offerte del giorno Unieuro: smart TV Samsung Q60R con oltre il 50% di sconto!

Il mese di aprile è cominciato da poco, ma già si affollano le offerte sui principali store online, seguendo quella volontà che già aveva caratterizzato il mese di marzo, di cercare di approfittare di questa quarantena obbligatoria per spingere e vendite online, con l’ottimo risultato di avere, oggi come oggi, una pletora di proposte ed offerte di vario genere, con prezzi così bassi da poter spesso competere con quelli del periodo Black Friday/natalizio. E dunque, dopo la quotidiana proposta di offerte e sconti, è arrivato ora il turno di parlare delle offerte del giorno Unieuro, anch’esse caratterizzate da un ottimo rapporto qualità/sconto applicato, specie per ciò che concerne i piccoli elettrodomestici e le smart TV

Dunque, come spesso capita, proprio una meravigliosa smart TV è la grande protagonista dell’offerta di oggi del portale che, oltre alle offerte relative aspirapolvere, smartphone e prodotti per la cucina, propone oggi, con uno sconto del 53, la straordinaria smart TV Samsung Q60R serie 6 da 60″, arrivata sul mercato lo scorso anno, ed ancora oggi tra i migliori pannelli QLED proposti dal produttore coreano.

Un prodotto davvero eccezionale, distintasi sin dal lancio per i suoi colori intensi e vividi (sono circa 1 miliardo le tonalità di colore raggiungibili da questa TV!) e per la sua tecnologia Ultra Viewing Angle, che migliora l’angolo di visione da qualunque angolazione e riduce enormemente i problemi dovuti ai riflessi. Non va inoltre sottovalutata la presenza del processore Quantum, originariamente esclusiva dei soli pannelli 8K, e poi arrivato anche sui pannelli 4K a partire proprio dalla linea di Smart TV Samsung Q, grazie al quale è possibile un upscaling preciso che consente di godere appieno del pannello a elevata risoluzione anche con contenuti SD, che rappresentano tutt’oggi una grande percentuale tra tutti quelli disponibili. Insomma, una tv davvero eccezionale, perfetta per chi vuole al centro del proprio angolo di intrattenimento un dispositivo che sia in grado di offrire performance straordinarie sia in ambito televisivo e cinematografico che in quello del gaming su console.

Ovviamente, la smart TV Samsung Q60R serie 6 da 60″ è solo una delle tante proposte Unieuro per la giornata di oggi e, come sempre, ci siamo prodigati per voi nello stilare una comoda lista di articoli consigliati seppur, come sempre, l’invito sia comunque quello di consultare le pagine dedicate alle offerte, così da poter monitorare in tempo reale tutti i prodotti in promozione. Infine, prima di lasciarvi agli acquisti, vi ricordiamo che sono disponibili i nostri canali Telegram dedicati alle offerte, ed il nostro consiglio è quello di iscrivervi subito, così da poter monitorare le migliori offerte dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

