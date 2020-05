Offerte del giorno Unieuro: tante smart TV con sconti fino al 50%!

Continuano le grandi offerte Unieuro dedicate alle smart TV, con sconti che sembrano voler are filo da torcere a buona parte della concorrenza online, Amazon compreso! Le offerte sono davvero straordinarie, e riguardano alcuni dei più ambiti e performanti modelli del mercato, con offerte che, in alcuni casi, tagliano il prezzo proposto anche del 50%!

generalmente venduta al prezzo di ben 2.699,00€ ed oggi in sconto a soli 1.299,00€! Stiamo parlando di uno sconto del 51% per una smart TV dotata di uno dei migliori schermi QLED disponibili sul mercato, già distintosi grazie a circa 1 miliardo di tonalità di colore raggiungibili! Munita di Ultra Viewing Angle, che migliora l’angolo di visione da qualunque angolazione e riduce enormemente i problemi dovuti ai riflessi, la Credeteci, si tratta di un affare da non lasciarsi assolutamente scappare! Prodotti come la straordinaria smart TV Samsung Q90R 2019 da 55″ , una delle più belle della famiglia di pannelli QLED marca Samsung, eStiamo parlando di uno sconto del 51% per una smart TV dotata di uno dei migliori schermi QLED disponibili sul mercato, già distintosi grazie aMunita di, che migliora l’angolo di visione da qualunque angolazione e riduce enormemente i problemi dovuti ai riflessi, la Samsung Q90R 2019 da 55″ è una smart TV senza compromessi, in grado di regalare un’esperienza utente sopraffina sia che si guardi un film, sia che si giochi su console.

Un ottimo prodotto, che è però solo una delle tante proposte Unieuro per la giornata di oggi che, specie per quanto riguarda il settore delle smart TV, offre una selezione davvero sorprendente, come potrete constatare dalla nostra lista di acquisti consigliati.

