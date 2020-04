Offerte del giorno Unieuro: tante smart TV e non solo!

Arriva la settimana di Pasqua e, con essa, anche le nuove offerte da parte dei principali protagonisti del mondo della scontistica, tutti uniti nella battaglia alla noia e meno che mai intenzionato a mollare il colpo in questa interessante guerra degli sconti-post Amazon. Come saprete, infatti, Amazon già da qualche tempo ha lasciato indietro la consegna di molte categorie merceologiche considerate “non necessarie”, creando così un’opportunità per molti competitor che, ovviamente, non hanno aspettato neanche un attimo prima di rafforzare la propria proposta di prodotti in sconto.

Dunque, dopo avervi proposto quelle che sono le prime offerte della settimana di eBay, è arrivato oggi il momento di confrontarsi anche con la proposta di Unieuro che, avrete notato, nell’ultimo mese ha lanciato in rete moltissime proposte di prodotti in sconto, spesso con prezzi davvero eccezionali, soprattutto per ciò che concerne i diversi settori tech. Dopo la scorsa settimana, largamente caratterizzata da articoli di vario genere dedicati alla casa, oggi si torna a parlare di smart TV, con quella che è una proposta decisamente allettante in termini di quantità dei prodotti in offerta e, soprattutto, di prezzi!

Si va dagli schermi LED a quelli OLED, con proposte di ogni genere e formato, passando dalle marche più note, come Samsung, ai brand emergenti come United: prodotti adatti a tutte le esigenze e tutte le tasche che, come sempre, abbiamo riassunto per voi in una comoda e conveniente selezione di prodotti consigliati, con quelle che riteniamo le migliori e le più convenienti proposte del giorno. Tuttavia, prima di lasciarvi agli acquisti, vi ricordiamo che sono disponibili i nostri canali Telegram dedicati alle offerte, ed il nostro consiglio è quello di iscrivervi subito, così da poter monitorare le migliori offerte dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei.

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

