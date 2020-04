Offerte del giorno Unieuro: tanti prodotti tech con sconti fino al 40%!

Anche oggi è arrivato il momento di dare un’occhiata alle offerte del giorno Unieuro che, dopo la giornata di ieri, caratterizzata da tante proposte relative al mondo di smartphone e smart watch, espande oggi il suo corollario di proposte a diversi altri settori tech, con proposte intriganti anche su smart TV ed elettrodomestici di vario genere con offerte che, in certi casi, arrivano anche a decurtare il 40% del prezzo originale su prodotti eccellenti, come è il caso dell’ambito aspirapolvere robot iRobot Roomba 980, disponibile in sconto al prezzo di soli 599,00€ in virtù degli originali 999,00€.

Un prodotto top di gamma, dotato di 2 spazzole in gomma multi-superficie ed adatto ai peli di animali, capace di svolgere una pulizia della casa in 3 fasi grazie ai sensori “Dirt Detect”, che riconoscono le aree più sporche della stanza dove concentrano la pulizia effettuata dal robot. Un partner perfetto per le vostre pulizie di casa che, venduto con uno sconto del 40%, potrebbe seriamente rivoluzionare il modo in cui vete inteso, sino ad oggi, l’onere delle pulizie di casa.

Ovviamente, Roomba 980 è solo una delle tante proposte Unieuro per la giornata di oggi e, come sempre, ci siamo prodigati per voi nello stilare una comoda lista di articoli consigliati seppur, come sempre, l’invito sia comunque quello di consultare le pagine dedicate alle offerte, così da poter monitorare in tempo reale tutti i prodotti in promozione. Infine, prima di lasciarvi agli acquisti, vi ricordiamo che sono disponibili i nostri canali Telegram dedicati alle offerte, ed il nostro consiglio è quello di iscrivervi subito, così da poter monitorare le migliori offerte dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!