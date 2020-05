Offerte del giorno Unieuro: tecnologia al top a prezzi stracciati!

Continuano le grandi offerte Unieuro dedicate alla tecnologia, con sconti eccezionali per ciò che concerne il mondo della tecnologia a 360 gradi. Un mondo che, grazie alle offerte del giorno Unieuro, è oggi più accessibile che ai grazie agli sconti ed alle promozioni che, da oltre 2 mesi, stanno proponendo in sconto ogni giorno una moltitudine di articoli eccellenti a prezzi davvero eccezionali.

Prodotti come ad esempio l’ottimo aspirapolvere robot iRobot Roomba 980, già protagonista di un’ottima tornata di offerte sul portale, e oggi nuovamente in sconto all’ottimo prezzo di soli 599,00€ in virtù degli originali 999,00€.

Dotato di 2 spazzole in gomma multi-superficie e perfetto per gestire al meglio la pulizia in quelle case in cui sono presenti animali, iRobot Roomba 980 effettua una pulizia completa dei pavimenti di casa in 3 fasi, grazie ai suoi sensori “Dirt Detect”, in grado di identificare le aree più sporche della stanza dove concentrarsi per una più accurata pulizia. Un partner perfetto per le vostre pulizie di casa che, venduto con uno sconto del 40%, può seriamente fare la differenza in termini di pulizia del vostro ambiente domestico, sgravandovi dal quotidiano lavoro di spolvero dei pavimenti.

Ovviamente, Roomba 980 è solo una delle tante proposte Unieuro per la giornata di oggi e, come sempre, ci siamo prodigati per voi nello stilare una comoda lista di articoli consigliati seppur, come sempre, l’invito sia comunque quello di consultare le pagine dedicate alle offerte, così da poter monitorare in tempo reale tutti i prodotti in promozione. Detto questo, prima di lasciarvi alle offerte, vi ricordiamo che, qualora siate a caccia di sconti o coupon, non c’è davvero posto migliore per trovarli dei nostri canali telegram relativi alle offerte! I canali Telegram sono quattro, e sono rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

