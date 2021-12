Offerte di Natale Amazon: arrivano le offerte Oppo! Sconti fino al 50%!

Avevamo aperto la mattinata parlandovi dell’ottima offerta che Amazon sta dedicando a OnePlus 9 Pro 5G, splendido smartphone in sconto grazie alle eccellenti Offerte di Natale proposte dal portale. Ebbene, torniamo ora a parlare di telefonia e affini perché su Amazon sono appena partite le offerte dedicate ad Oppo, brand cinese già da tempo distintosi per la sua ottima qualità e per il suo eccezionale rapporto qualità/prezzo.

Diverse le proposte di Amazon per le prossime feste, con prezzi eccezionali non solo sugli smartphone dell’azienda, come lo straordinario Oppo Find X3 Pro, ma anche su prodotti più piccoli e decisamente più abbordabili nel prezzo, come la bellissima smartband Oppo Band Style, che con una spesa di appena 33,99€ (69,90€ il prezzo originale), vi permetterà di portarvi a casa un prodotto stiloso e funzionale, perfetto da regalare… o da regalarsi.

Lontano da quello che il più tipico form factor che caratterizza questi prodotti (ricopiato, per altro, dallo standard introdotto da Xiaomi), la Oppo Band Style ha un design tutto suo, ed arriverà a casa vostra provvista di 2 cinturini diversi, uno dall’aspetto più tradizionale e, per certi versi, non dissimile da altre smartband, ed un altro decisamente più estroso, con un porta quadrante in metallo, che rende Oppo Band Style più piacevole e concretamente “diversa” rispetto alla media del mercato.

Già solo per il suo aspetto, unito ad un prezzo davvero invitante, Oppo Band Style potrebbe rappresentare una scelta ideale da mettere sotto l’albero, ma il bello è che c’è persino di più! La stiloda smartband di Oppo, infatti, si propone con un assetto tecnologico di tutto rispetto, partire dall’ottimo display AMOLED da 1,1″, passando a quello che il monitoraggio della salute che, in appena 20 grammi di smartband, include sia un sensore per il battito cardiaco, che uno SpO2, ormai considerato un must per qualsiasi smart band in commercio nell’ultimo anno.

Resistente all’acqua fino a 50 metri, Oppo Band Style si propone come un dispositivo perfetto per gli sportivi, con ben 12 discipline d’allenamento monitorabili, ed un’autonomia che può facilmente arrivare a ben 12 giorni di uso continuato! Insomma, un prodotto davvero imperdibile che, come detto, è comunque solo uno dei tanti articoli Oppo in offerta

Un prodotto davvero ottimo che, non a caso, è ancora uno dei più venduti su Amazon (e non solo), anche al netto dell’arrivo di un’intera nuova generazione di dispositivi! Echo Dot 3 è semplicemente un must e, venduto a meno di 20 euro, rappresenta certamente anche una bellissima idea regalo, soprattutto per chi è appassionato, o quantomeno curioso, delle novità nel campo del tech e delle smart home.

Un affare che, come sempre, è comunque solo uno degli innumerevoli che ci sta proponendo Amazon in queste ore e, per questo, qualora foste a caccia di altre idee regalo, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle restanti offerte del portale, consultabili tramite l’apposita pagina dedicata alle Offerte di Natale. Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, ovvero il luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Altre offerte di Natale Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!