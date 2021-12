Offerte di Natale Amazon: 5 prodotti imperdibili a meno di 20€!

Siamo ormai all’ultimo giro di boa! Tra circa una settimana arriverà il Natale, e sappiamo bene come molti di voi si stiano ancora scapicollando alla ricerca di quello che dovrebbe (o potrebbe) essere il regalo perfetto.

Tuttavia, consci che la caccia al regalo perfetto è dura, e spesso nasconde insidie economiche notevoli, abbiamo pensato oggi di spulciare per bene la lunga lista di Offerte di Natale di Amazon, per offrirvi un ulteriore e concreto aiuto verso la ricerca di un buon regalo a prezzi modici!

Per far ciò, abbiamo selezionato per voi alcune idee regalo che il portale sta proponendo a prezzo scontato, mirando a quella che è la fascia di prezzo che non supera il limite dei 20 euro di spesa. Ovviamente, nel far ciò, ci siamo anche assicurati che i prodotti selezionati per questa piccola lista fossero di ottima qualità così che, pur risparmiando, possiate mettere sotto l’albero solo articoli di valore, che possano far felice chiunque sarà il fortunato che li riceverà!

Ciò detto, vi lasciamo alla nostra selezione di idee regalo a basso budget, ricordandovi anche che, tramite la nostra pagina ufficiale creata per agevolare i vostri regali di Natale, potrete consultare anche tutte le offerte provenienti da store come eBay, Mediaworld, Aliexpress, Uniero e tanti altri!

Calzini “artistici”

Impossibile non innamorarsi a prima vista di questi splendidi calzini! Prodotti dalla Chalier, e realizzati in 80% cotone, 15% acrilico e 5% spandex, questi calzini (venduti come “da donna”, ma con recensioni che li definiscono “unisex”), sono infatti tessuti di modo che riprendano alcuni dei più celebri dipinti della storia, da classici come la Gioconda di Da Vinci, sino ad opere più moderne ed anticonformiste, come L’Urlo di Edvard Munch. Il prezzo? Di orma costerebbero poco più di 20€, ma grazie ad un’offerta Amazon attiva ancora per qualche ora, potrete acquistarne quattro paia, ovviamente diversi, al prezzo di appena 7,93€!

Caricabatterie wireless magnetico Kdely

Venduto a poco meno di 20 euro, questo caricatore wireless a marca Kdely è un regalo di Natale ideale per chi, ad esempio, mal tollera avere il cellulare costantemente attaccato a cavi e affini, e desidera poterlo carica e riprendere senza dover attaccare o riattaccare cavetti. Compatibile anche con gli ultimi iPhone immessi sul mercato, questo caricabatterie dispone sia di un connettore USB-C che del classico USB-A, e può essere accoppiato con la maggior parte degli adattatori presenti sul mercato. Dotato di una potenza di ricarica fino a 15W, è anche dotato di un potente magnete di ricarica incorporato, che lo rende compatibile con il sistema Apple MagSafe!

Porta carte di credito con clip

Se avete una marea di carte di credito da portare con voi, il rischio di perderne una è molto alto. Ed ecco perché vi suggeriamo di valutare questo porta carte di credito con chiusura a clip che, oltre a tenere al sicuro le vostre importanti carte, è realizzato con texture a fibra di carbonio, materiale che gli conferisce un aspetto elegante e aggressivo allo stesso tempo. Dotato di blocco RFID, vi permetterà di mettere al sicuro fino a 15 carte occupando il minimo spazio nella vostra tasca.

Luce notturna portatile per bambini

Cosa c’è di più bello se non chiudere gli occhi e addormentarsi con una luce soffusa? Questa lampada portatile è studiata appositamente per i più piccoli e può essere impostata su 7 colori diversi, ovviamente a LED. Realizzata a forma di coniglio, sarà perfetta per le camerette e integra una batteria da 1.200 mAh, che le permette di rimanere accesa fino a 15 ore. Un prodotto capace di aiutare il vostro piccolo a riposare per l’intera notte e per questo ottimo da regalare a prescindere dal periodo dell’anno.

Borraccia antibatterica

Come saprete, non tutte le borracce sono studiate per garantire che l’acqua rimanga buona e sicura a lungo. Questo modello è antibatterico ed è caratterizzato da una doppia parete in acciaio, sia interna che esterna. L’isolamento termico quindi è assicurato e vi permetterà di conservare acqua fredda per l’intero arco della giornata (24 ore), mentre la conservazione sarà di 12 ore per quanto concerne l’acqua calda. La fuoriuscita di acqua non sarà un problema, grazie al tappo ermetico a vite, mentre il fondo antiscivolo farà sì che la borraccia si mantenga stabile su ogni superficie.

