Offerte di ogni tipo per la Single Week di MediaWorld

Oltre alle offerte del Solo per Oggi, sullo store di MediaWorld è cominciata una nuova iniziativa che vi permetterà di acquistare, fino all’11 novembre, un gran numero i prodotti con sconti che arrivano anche a superare il 50% in alcuni casi! Questa promozione prende nome di Single Week e riguarda una corposa scelta tra smartphone, televisori, videogame, articoli per la cura della persona ed elettrodomestici di tutte le dimensioni presenti sullo store, e si rivela una vera occasione per tutti coloro che cercano un nuovo articolo tech.

Fra le molte categorie di prodotti, spicca però l’offerta della soundbar Yamaha MusicCast Bar 40SW, che oggi è possibile acquistare a 599,00€, ossia con quasi 380€ di sconto sul normale prezzo. Questa soundbar ci rendiamo conto che potrebbe risultare non per tutti, ma è in grado, anche per merito del potente audio su due canali, di migliorare la vostra esperienza di home cinema grazie all’incredibile suono DTS Virtual X. Il suo design elegante ma minimalista, rende Yamaha MusicCast Bar 40SW il perfetto compromesso tra suono perfetto e dimensioni contenute, con tanto di profilo sottile che ne consente il posizionamento di fronte ai televisori, senza coprirne la visione.

Con Yamaha MusicCast Bar 40SW vi ritroverete al centro dell’azione con suoni sempre chiari e vividi, grazie al suo immersivo Surround 3D, mentre la funzione di Clear Voice potenzia i dialoghi facilitandone l’ascolto, anche nelle situazioni più rumorose. Il subwoofer, grazie alla sua connessione wi-fi, può esser posizionato in qualsiasi luogo della stanza, e grazie ai suoi 130W di potenza e driver da 20 cm, è in grado di produrre bassi profondi e vibranti, secondo la tecnologia Dolby Digital Pro Logic II. Yamaha MusicCast Bar 40SW è inoltre compatibile con numerose opzioni di connessione, che includono Bluetooth, HDMI e soprattutto i comandi vocali di Alexa e di Assistente Google, in modo da poter interagire anche con i vari dispositivi di una casa smart.

Le occasioni di questa Single Week di MediaWorld sono molte, e per questo il nostro consiglio è più che mai quello di visitare la pagina relativa alla promozione, così da trovare l’offerta che si adatta maggiormente alle vostre necessità, entro l’11 novembre. Prima di farvi andare a cercare la vostra prossima occasione sugli scaffali virtuali di MediaWorld, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

