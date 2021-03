Offerte di Pasqua Acer: fino a 500€ di sconto sui migliori portatili!

In occasione della Pasqua, gli store metteranno in campo sicuramente iniziative interessanti che vi permetteranno di risparmiare cifre importanti, le quali potrebbero anche rivelarsi migliori di quelle che abbiamo avuto modo di segnalarvi nel corso del mese. Uno dei primi store a proporre offerte degne di nota in vista della Pasqua è quello Acer, che ha deciso di selezionare i suoi migliori notebook scontandoli fino a 500€. Siamo di fronte ad una delle migliori occasioni di sempre messe in campo da Acer, che vi permetterà di comprare notebook da gaming, PC desktop e tutto il necessario per migliorare o iniziare il vostro smart working.

Tra le tante occasioni, riteniamo valga la pena prendere in considerazione il Predator Helios 300, un notebook da gaming da 15 pollici tra i migliori che potete acquistare, oggi scontato di ben 400€ e proposto a 1.199,00€, una cifra decisamente più abbordabile rispetto ai soliti 1.599,00€. Pur essendo un notebook da gaming, il suo spessore rimane sottile, facendo sì che il peso non superi di molto la soglia dei 2kg, rendendo questo notebook adatto anche per coloro che hanno la necessità di avere un dispositivo compatto ma potente.

Per affrontare qualsiasi battaglia online o single player, il Predator Helios 300 si affida al processore Intel Core i7-10750H, al velocissimo banco di RAM da 8GB e alla scheda video Nvidia RTX 2060, una configurazione in grado spingere il numero di FPS ben oltre lo standard di 60FPS, arrivando fino a 144hz supportati dal monitor IPS, che vanta cornici sottili al punto da portare la percentuale del rapporto schermo/corpo quasi all’80%.

Ovviamente, qualora sentiate l’esigenza di giocare con un display più grande, nulla vi vieta di aggiungere un monitor esterno, dal momento che il Predator Helios 300 ha la potenza sufficiente per gestire anche carichi di lavoro estremi e tutti gli accorgimenti per fare in modo che le temperature interne rimangano stabili. A tal proposito, grazie al sofisticato sistema di raffreddamento studiato per questo specifico modello, il notebook viene dotato di una serie di software integrati che vi permetteranno di fare overclock, aumentando così ancor di più le prestazioni, oltre ad avere il pieno controllo sulle velocità delle ventole e sul bellissimo sistema di illuminazione RGB.

Detto ciò, se non siete interessanti ai notebook da gaming, sappiate che sullo store di Acer ci sono sconti fino a 500€ che coinvolgono anche altre categorie di prodotti, motivo per cui consigliamo caldamente di visitare la pagina ufficiale in modo da scoprire il prodotto tech più adatto a voi. Come sempre, prima di passare alla prossima news, vi ricordiamo di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, rispettivamente ad hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

