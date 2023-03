Grazie alle imperdibili offerte di primavera Amazon, non mancano sconti da capogiro sulla fantastica sezione Amazon Warehouse. Per chi non lo sapesse già, questa categoria corrisponde al lato dello store dedicato interamente agli oggetti che sono stati resi, ovvero acquistati e mandati indietro in condizioni eccellenti per poi essere rimessi in vendita a un costo drasticamente minore!

Fino al 31 Marzo 2023, i clienti Amazon potranno ottenere uno sconto aggiuntivo del 20% su prodotti selezionati. Il prezzo scontato apparirà una volta selezionato l’indirizzo di spedizione, in fase di checkout.

Come ottenere questo ribasso? Dovrete trovare i prodotti idonei, usando i comodi filtri a sinistra per navigare tra le categorie, oppure cliccare su “Visualizza tutti i risultati” in

fondo alla pagina per vedere tutti gli articoli che aderiscono all’iniziativa. A questo punto, potrete scegliere la versione giusta del prodotto e poi aggiungerla al carrello per procedere con l’ordine.

In questa fase vedrete ancora il prezzo originale, successivamente, confermando l’ordine e l’indirizzo di consegna, vedrete lo sconto applicato nel riepilogo a destra. A vostra disposizione troverete davvero di tutto: da smartphone e tablet a marchio Apple fino a macchine fotografiche ed elettrodomestici di prima qualità! Per cui vi consigliamo di non farvi scappare assolutamente l’occasione, fintanto che siete in tempo.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima i vostri acquisti, quanto meno prima del termine degli sconti o, peggio, dell’esaurimento dell’articolo che fa al caso vostro.

