Come saprete, nelle ultime ore Amazon ha scontato tantissimi suoi prodotti per soddisfare le vostre esigenze di acquisto. Parliamo ovviamente delle offerte di primavera, un evento che potremmo paragonare al Prime Day, sia in termini di percentuali di sconto che di durata. Saranno infatti moltissimi i prodotti che godranno di tagli di prezzi importanti per i prossimi due giorni (incluso oggi).

In questo articolo vi presentiamo una selezione di prodotti che non potete perdere, adatti a tutte le esigenze e tasche, visto che saranno acquistabili a meno di 20 euro. Che si tratti di accessori per la casa, prodotti per la cura della persona o per il tempo libero, qui troverete sicuramente quello che fa per voi. E se così non fosse, vi informiamo che Amazon ha dedicato un’ampia sezione proprio agli articoli che, dopo lo sconto, possono essere acquistati a meno di 20 euro, pertanto vi consigliamo di dare un’occhiata anche allo store online e di non limitarvi alla scoperta dei prodotti da noi riportati in calce.

Ci sono tutte le carte in regola affinché i vostri acquisti di queste ore siano convenienti, ma attenzione! Essendo che parliamo di prodotti dal prezzo basso, è fortemente consigliato avere attivo un abbonamento Amazon Prime, in modo da non pagare le spese di spedizione, che altrimenti potrebbero rendere lo sconto meno interessante. Vi ricordiamo che Prime offre anche un piano mensile, perfetto per questi eventi speciali.

Luci solari da giardino

Visto che la primavera darà il via a belle giornate di sole, soprattutto nella seconda parte della stagione, ci sono ottime ragioni per sfruttare l’energia solare e risparmiare il costo dell’energia elettrica sulla bolletta. E con le offerte di primavera di Amazon è ora ancora più vantaggioso acquistare un kit di luci decorative per il vostro giardino, dopo averlo messo in ordine tramite l’ausilio di attrezzi giusti, come uno dei migliori tagliaerba. Disponibili in 2 pezzi, queste luci decorative da giardino hanno una lunghezza di 12 metri per un totale di 120 LED l’una. Potrete quindi decorare il perimetro del vostro giardino fino a un massimo di 24 metri, a meno che non acquistiate un’altra coppia di luci per raddoppiare la portata. Ogni catena luminosa possiede il suo pannello solare, pertanto l’autonomia non sarà un problema. Nonostante vengano proposto a circa 15 euro, queste luci vantano ben 8 modalità di illuminazione, pertanto potrete sbizzarrirvi nel creare la vostra atmosfera preferita.

Anello luminoso per selfie

Se vi piacciono i selfie ma non avete ancora provato un anello luminoso che vi aiuti a ottenere scatti perfetti, allora potete approfittare delle offerte di primavera per acquistare il Trust Mobile Maku Ring Light che, a seguito di uno sconto del 41%, può essere vostro a soli 19,99€. Come anticipato, non si tratta del tipico bastone da selfie, ma di una luce a forma di anello con tanto di treppiede, che vi darà il supporto necessario, sotto forma di luce e stabilità, per scatti perfetti anche dalla fotocamera frontale del vostro smartphone. La luminosità e la temperatura del colore potranno essere regolati da remoto tramite un pratico telecomando, che funge anche da controller Bluetooth, cosicché non dobbiate toccare lo schermo dello smartphone per scattare la foto o far partire il video.

Tastiera e mouse

Anche con una buona offerta, spesso è difficile acquistare un kit di tastiere e mouse da gaming retroilluminati, ma le offerte di primavera Amazon offrono la possibilità di acquistare questo set a soli 19,99€, entrando così tra i prodotti più interessanti che potete portarvi a casa per meno di 20 euro. Ovviamente non siamo ai livelli di una delle migliori tastiere da gaming, ma ribadiamo che a questo prezzo di solito si acquistano prodotti ben più scadenti. Come se non bastasse, incluso nel prezzo c’è anche un tappino per il mouse, per un controllo preciso del puntatore. La tastiera è certificata IPX5, pertanto resiste a eventuali schizzi di liquidi, riducendo la possibilità che acqua e bevande danneggino la tastiera. I tasti sono staccabili, ciò vi permetterà di pulirla facilmente.

Copertura per barbecue

Se avete acquistato uno dei migliori barbecue e volete tenervene cura proteggendolo da pioggia e polvere quando non in uso, le offerte di primavera Amazon vi permettono di acquistare questo telo protettivo per soli 16,14€. Le dimensioni di 105 x 49 x 102 cm lo rendono ideale per la maggior parte dei barbecue, quindi è a meno che non abbiate un modello grosso, non dovreste correre il rischio che alcune zone rimangano scoperte. Le coperture per barbecue sono solite essere realizzate in tessuti impermeabili e resistenti, in grado di proteggere il barbecue dalle intemperie, ed è esattamente ciò che farà questo articolo.

Sbattitore elettrico

Se dovete mescolare e sbattere ingredienti come uova, panna, crema e impasti per dolci, dovreste assolutamente dotarvi di uno sbattitore elettrico. Acquistarne uno buono per meno di 20 euro sembra impossibile, ma le offerte di primavera Amazon consentono di acquistare l’Electrolux EHM3310 a soli 19,99€, dopo un incredibile sconto pari al 50%. Con una potenza di 450W e 5 modalità di velocità, nonché due fruste rotanti, questo prodotto si rivelerà più che adeguato per mescolare ingredienti comuni per la cucina domestica. Pulirlo sarà poi un gioco da ragazzi, con ganci e sbattitori rimovibili e lavabili in lavastoviglie.

Set di pennelli per trucco

Cercate un set di pennelli per il trucco di buona qualità a un prezzo accessibile? Con le sue offerte di primavera, Amazon offre ottime opportunità di acquisto anche da questo punto di vista. Un esempio è questo set di 15 pennelli cosmetici, ognuno con una lunghezza e punta diversa, per permettervi di creare un look professionale con una spesa davvero irrisoria, inferiore ai 20 euro. I manici sono in legno, mentre le setole di materiale sintetico e morbido. La confezione, come detto, è assortita, e più esattamente è composta da 7 pennelli in setole naturali, 7 in setole sintetiche e 1 in setole di nylon.

Sveglia digitale

Se cercate una sveglia digitale che non sia troppo piccola e che soprattutto abbia un display facilmente leggibile e luminoso, la proposta di Amazon riguardante il modello Derkiewn farà al caso vostro. Scontata del 15%, potrete acquistata a soli 16,99€. Una sveglia molto speciale, come dimostra appunto il display, che quando è spento diventa un vero e proprio specchio. La luminosità può essere regolata su due livelli, mentre sono tre le modalità di allarme, settabili dal lunedì al venerdì, dal lunedì al sabato o dal lunedì alla domenica. Questa sveglia possiede anche un sensore di temperature integrato, motivo per cui funge anche da termometro per il vostro ambiente. Davvero non male per un prodotto dal costo così basso.

