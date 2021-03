Offerte di Primavera Amazon: fino a 100€ di sconto sugli elettrodomestici per le pulizie di casa!

Con le offerte di Primavera Amazon, fino al 31 marzo, ci offre la possibilità di acquistare un gran numero di prodotti a prezzi incredibili, come abbiamo potuto constatare in mattinata con la nostra selezione delle occasioni migliori presenti sulla piattaforma e per quanto riguarda i dispositivi Echo a prezzo scontato. Adesso andiamo a scoprire quali sono le offerte relative ai tanti elettrodomestici per la pulizia della casa presenti sul portale, che potrete acquistare anche con offerte che superano il 50% di sconto!

Delle numerose proposte da Amazon, vogliamo però riportarvi quella della scopa elettrica Hoover Freedom, che potrete acquistare scontata del 50%, ossia a solo 99,90€. Questa scopa elettrica è perfetta per i possessori di animali domestici e per chi soffre di allergie stagionali, infatti grazie ai suoi accessori che ne aumentano la versatilità, può esser usata in tutta semplicità in qualsiasi situazione. Con il peso di appena 2,2 kg, Hoover Freedom è una scopa elettrica che si presta anche a diventare una comoda aspirabriciole con un click, oppure applicando accessori come la bocchetta per gli spazi ristretti oppure l’accessorio telescopico multifunzione, è possibile raggiungere le zone più complicate come tende, divani, oppure la parte superiore dei mobili.

Oltre all’ottima spazzola di base, Hoover Freedom è dotata anche di una speciale mini turbo spazzola trattata con ioni d’argento, che riesce a prelevare i peli degli animali domestici da qualsiasi tessuto e, sfruttando a pieno la sua tecnologia cyclonic, intrappola lo sporco nell’apposito contenitore da 0,7 litri. Inoltre, una volta terminato l’utilizzo, Hoover Freedom può esser riposta sul supporto a muro, che permette inoltre di alloggiare i vari accessori, e mantenere l’ordine in casa.

La scopa elettrica Hoover Freedom è un ottimo dispositivo per effettuare in rapidità e con il minimo sforzo le pulizie di casa, e a questo prezzo è una vera occasione da non perdere, ma rimane uno dei tanti articoli proposti da Amazon. Per questo motivo infatti vi ricordiamo di consultare l’intera selezione presente sulla pagina relativa all’iniziativa sulla piattaforma, così da trovare l’occasione perfetta in base alle vostre necessità. Infine, vi ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

