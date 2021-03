Offerte di Primavera Amazon: fino al 40% di sconto sulle scarpe Timberland!

Dopo a giornata di ieri, conclusasi con quelle che sono le ottime offerte a marchio Vans incluse nelle ottime Offerte di Primavera di Amazon, si torna ora a parlare di calzature, tenendoci tra i confini dei grandi nome del mercato e proponendovi quelle che sono le offerte che il portale sta riservando alle scarpe Timberland, disponibili con sconti che possono anche raggiungere il 40%!

Un’occasione davvero ottima, specie considerando che parliamo di Timberland, ovvero uno dei marchi più apprezzati e riconoscibili del settore, resosi celebre, sin dal lontano 1973, grazie al lancio sul mercato dell’ormai imitatissimo “Yellow Boot“, stivaletto scamosciato nel riconoscibile colore giallo, diventato uno dei simboli del mondo delle calzature.

Protagonista anche di queste ottime offerte Amazon, lo Yellow Boot costerebbe ben 126,99€ sul portale, ma potrà essere vostro a meno di 90€, ben chiaro che l’offerta è disponibile su di una quantità limitata di pezzi e che essa varia in base alla taglia selezionata. Al netto di ciò, parliamo di una scarpa comoda, bellissima e stilosa che, anche con l’incombere della bella stagione, può comunque essere indossata ancora per un po’ o, perché no, può essere conservata fino al prossimo autunno. Del resto, con prezzi come quelli proposti da Amazon val davvero la pena acquistare oggi per indossare un domani, specie se si pensa che proprio Timberland è raramente protagonista di sconti sul portale, facendo di questa un’occasione davvero speciale per acquistare a prezzo scontato!

Ciò detto, vi rimandiamo direttamente alla pagina che Amazon ha dedicato a questi sconti di Primavera a marchio Timberland, con l’invito ad effettuare quanto prima i vostri acquisti, pena l’esaurimento delle taglie disponibili sul portale per i vari modelli.

