Offerte di Primavera Amazon: prodotti Razer scontati fino al 40%

Continua la nostra rassegna con le ottime Offerte di Primavera di Amazon che, sin dal loro debutto, ci hanno già regalato una moltitudine di articoli a prezzi davvero molto competitivi! E così, dopo la scolta mattutina dedicata ai prodotti a marchio Lego (occasione più che ottima per recuperare anche il grazioso Bonsai di mattoncini!), ora cambiamo completamente argomento per offrirvi le nuove offerte che il portale sta dedicando ai prodotti Razer!

Un’occasione davvero ottima, specie per chi era alla ricerca di un pretesto per aggiornare la propria postazione da gaming con alcune delle migliori proposte del mercato. Proposte come il recente mouse gaming Razer Viper Ultimate, arrivato sul mercato circa un anno fa, ed oggi disponibile su Amazon con uno sconto di ben 53,81€, che porta il prezz di acquisto a soli 102,99€, in virtù degli originali 156,80€!

Di che si tratta? Sostanzialmente dell’evoluzione naturale del ben noto Razer Viper, a cui il produttore ha aggiunto una nuova tipologia di sensore, ovvero il “Razer Focus+ Optical Sensor”, sviluppato in collaborazione con Pixart e con cui è garantita una precisione del dispositivo 99,6%, ed una sensibilità pari a 20.000 DPI!

Un prodotto pensato per i gamer duri e puri, che sentono il bisogno di un mouse comodo, leggero ma soprattutto preciso e funzionale, cosa che il Viper Ultimate è in grado di garantire grazie anche alla sua fuznione intelligente di “Smart Tracking” con cui, stando a Razer, il mouse è in grado di autocalibrarsi per funzionare al meglio a seconda della superficie sul quale viene utilizzato! Una feature a dir poco futuristica che, assieme alla funzione “Motion-Sync” brevettata dalla casa, vi assicurerà movimenti fluidi e, soprattutto, una risposta immediata e priva di imput lag.

Dal peso di appena 74 grammi, il Razer Vuper Ultimate è il mouse da gaming più leggero prodotto dal brand e, grazie ai suoi otto pulsanti programmabili con cinque profili di memoria, garantisce il massimo della personalizzazione, proponendosi come una scelta comoda per qualsiasi tipologia di giocatore, sia esso un amante degli FPS, dei MOBA o di qualsiasi altra tipologia di gioco.

Ciò detto, senza indugiare oltre, vi proponiamo quelli che sono gli sconti Razer proposti da Amazon, ben chiaro che l’invito è comunque quello di consultare anche la pagina dedicata a tutte le offerte Amazon, così da non perdervi neanche una delle promozioni in corso. Infine, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!