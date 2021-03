Offerte di Primavera Amazon: sconti oltre il 40% su smartphone e accessori!

Dopo aver dato il giusto spazio agli Imperdibili di eBay, è arrivato il momento di soffermarci ancora una volta sulle offerte di primavera di Amazon, segnalandovi quelle che sono ottime occasioni per cambiare il proprio smartphone con un modello recente e dalle ottime prestazioni. In questa iniziativa, il portale ha tenuto in considerazione i brand più popolari ed ha selezionato i modelli di maggior successo scontandoli, in alcuni casi, oltre il 40%.

Diverse le proposte ma, tra le varie, vi suggeriamo di dare un’occhiata all’ottimo Xiaomi Mi 10T Pro, uno smartphone top di gamma uscito già da qualche tempo e, per questo, disponibile ad un prezzo molto più abbordabile rispetto alla concorrenza. Questo fa sì che il suo ottimo rapporto qualità/prezzo permetta a molte persone di dotarsi di un dispositivo in grado di stupire fin dalla prima accensione, essendo proposto in offerta a 469,90€ invece di 599,90€!

Un prezzo davvero eccellente, soprattutto se si considera la grande fotocamera da 108MP che domina la scena nella parte posteriore. A tal proposito, la parte multimediale di Xiaomi Mi 10T Pro è davvero ricca di sorprese dal momento che, grazie ai suoi 3 sensori, vi garantirà scatti meravigliosi in qualsiasi condizione, soprattutto grazie alla succitata fotocamera da ben 108MP che, grazie anche all’ausilio dell’intelligenza artificiale integrata, riesce a produrre immagini realistiche e di grande qualità.

Ma non è tutto, perché Xiaomi Mi 10T Pro stupisce anche lato autonomia, con la batteria da 5.000 mAh che non vi farà preoccupare del modo in cui utilizzate lo smartphone, anche perché bastano pochi minuti per ricaricare un quantitativo sufficiente per assicurarvi di coprire l’intera giornata, grazie alla presenza della ricarica rapida da 33W. Insomma, questo modello di Xiaomi potrebbe essere veramente quello adatto per le vostre esigenze, anche perché il potente Snapdragon 865 implementa un modulo 5G, capace di rendere questo smartphone, come si suol dire, a prova di futuro.

La lista degli smartphone in offerta è molto lunga e, sebbene in calce posteremo le migliori occasioni, potrebbe valerne la pena visitare la pagina dedicata, in modo di scoprire se è presente il modello che più vi interessa.

