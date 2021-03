Offerte di primavera Amazon: tanti videogame in offerta a prezzi bassissimi!

Con la giornata di domani si chiuderanno anche le straordinarie offerte di Primavera Amazon, ovvero quella serie di sconti che, già da qualche tempo, ci sta accompagnando in questi primi giorni primaverili e con cui, come ormai saprete, il portale ci ha proposto una mezza infinità di sconti, provenienti da praticamente ogni categoria merceologica ed a cui, come avrete capito, si aggiungono ora anche le offerte dedicate al mondo dei videogiochi!

Diverse le proposte, anche su titoli di uscita recentissima o su giochi ambitissimi che, per un motivo o per un altro, erano da tempo fuori catalogo (o venduti a prezzi davvero troppo esosi), come ad esempio il divertente ed eccezionale Ring Fit Adventure per Nintendo Switch, un titolo dal successo sorprendente che, proprio in concomitanza dello scorso anno e dell’inizio dell’emergenza sanitaria causata dal COVID-19, era progressivamente scomparso da ogni negozio, fisico e non, a causa della grandissima richiesta.

Venduto spesso a prezzi che definiremmo “irragionevoli”, Ring Fit Adventure costerebbe in realtà 79,99€, prezzo dal quale si è ben presto allontanato per raggiungere, e spesso persino superare, i 100€! Già da un mesetto, invece, Nintendo sembra aver rimpinguato le scorte di tutti i principali negozi, restaurando così il prezzo ideale e permettendo, anzi, persino qualche sconto, come è il caso della situazione odierna in cui, proprio su Amazon, Ring Fit Adventure è disponibile al costo di 69,00€!

Uno sconto che forse non vi dirà poi molto, ma dovete tenere in considerazione che stiamo parlando di uno dei giochi più venduti per Nintendo Switch e che la stessa Nintendo non è mai molto propensa a scontare i propri prodotti tanto che, a differenza del resto del mercato, i giochi Nintendo tendono a restare sempre molto stabili nel prezzo, anche a distanza di anni, con sconti che raramente arrivano ai 20€!

Acquistare oggi Ring Fit Adventure a 69,00€ è dunque un’occasione davvero eccellente, specie in questo periodo in cui il ritorno alla vita pre-COVID è ancora lontano ed in cui, per il bene comune, si è spesso costretti a restare a casa. Con Ring Fit Adventure, dunque, potrete mantenervi in forma tra le mura di casa, senza il bisogno di attrezzi che non siano inclusi nella confezione, ed il tutto attraverso un gioco non solo divertente e davvero ben progettato, ma anche realmente valido nell’aiutarvi a rimettervi in forma, grazie ad un’avventura dinamica ed accattivante.

Pensato come un titolo di stampo adventure in terza persona, Ring Fit Adventure è tanto divertente quanto capace di tenervi seriamente in esercizio, permettendovi routine di allenamento che possono tanto spaziare tra precise zone del corpo (braccia, addominali, gambe), tanto permettervi una routine completa e prolungata, relativa a buona parte del corpo. Mescolando esercizi più classici al movimento a corpo libero, Ring Fit Adventure è così una sana e salutare alternativa ai più tipici (e spesso noiosi) allenamenti domestici, ed è ottimo anche per chi ha bisogno di partire da zero, cominciando innanzitutto con un po’ di riattivazione muscolare.

Un esperimento davvero riuscito che, in ogni caso, è comunque solo uno dei titoli in sconto su Amazon in queste ultime ore di offerte di Primavera e, pertanto, il consiglio migliore che ci sentiamo di darvi è quello di dare un’occhiata tanto alle nostre liste di prodotti consigliati, quanto all’intera proposta in sconto di Amazon in cui, ne siamo certi, troverete il gioco che meglio si addice ai vostri gusti

Ciò detto, prima di lasciarvi agli acquisti, e con la promessa di aggiornamenti continui sullo stato della vendita di console di nuova generazione, vi invitiamo ad scrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte dove, oltre a segnalarvi prontamente la disponibilità delle varie console, vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buon divertimento!

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!