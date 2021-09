Offerte di settembre: 4 monitor Philips in super sconto!

Dopo la fantastica Gaming Week, terminata ormai da un po’, Amazon sta dominando anche questa settimana con le sue Offerte di settembre, le quali sono così numerose e vantaggiose da poter essere paragonate ad eventi come il Prime Day e il Black Friday. Detto ciò, in questo articolo andremo a riportare quelle che sono le attuali occasioni sui monitor Philips.

La proposta di Amazon tiene conto di 4 modelli, di cui 2 da gaming e 2 adatti per la produttività e la visione di immagini realistiche. A nostro giudizio, il più interessante è proprio uno appartenente alla seconda tipologia, per meglio dire il Philips 276E8VJSB da 27 pollici, la cui risoluzione 4K lo rende perfetto per la visione dei contenuti ad alta definizione. Il prezzo originale supera abbondantemente i 300€, ma in questi giorni sarà possibile acquistarlo a 248,00€.

Grazie alla bellissima base d’appoggio e alle cornici sottili su 3 lati, il Philips 276E8VJSB sa essere anche un monitor elegante, permettendo alla vostra postazione di assumere un aspetto decisamente più ragguardevole. Sappiamo però che per tanti di voi le specifiche tecniche contano molto, giustamente, ed ecco perché vi segnaliamo la presenza di 2 porte HDMI e di una Display Port, entrambe ottime e necessarie per sfruttare appieno le capacità di questo monitor.

Tra le varie funzioni vale la pena citare il Multiview, che potrete usarlo sia in modalità PIP che PBP. Sostanzialmente, si tratta di una caratteristica che vi permetterà di connettere 2 sorgenti contemporaneamente e visualizzarle su un unico monitor, con le immagini che ovviamente verranno riprodotte sul Philips 276E8VJSB, in modo da sfruttare la qualità del pannello IPS e gli elevati angoli di visione. Inoltre, gli aspetti come la nitidezza sono ai vertici della categoria, capaci di assicurarvi un’ottima lettura all’interno delle applicazioni grafiche 3D o sui fogli di calcolo elettronici. Un monitor dunque altamente sofisticato che, come quasi tutte le offerte di settembre di Amazon, non bisogna farselo sfuggire.

