Se avete la cucina piena di piccoli elettrodomestici, molti dei quali vecchi o addirittura obsoleti, e che quindi necessitano di essere cambiati, potete approfittare delle offerte di settembre Amazon per rinnovare questi prodotti a prezzi vantaggiosi, ma consigliamo di farlo in fretta perché gli sconti del noto evento termineranno a fine giornata.

Le proposte sono tante e, proprio per questo, abbiamo deciso di venirvi in contro facendo una selezione solo delle migliori offerte e degli articoli che potrete portarvi a casa per meno di 30€, tenendo comunque in considerazione elettrodomestici utili e capaci di velocizzare la preparazione e la cottura degli alimenti. Ciò detto, passiamo subito al dunque, lasciandovi così il tempo non solo di valutare bene i nostri consigli sugli acquisti, ma anche le numerose altre proposte disponibili sulla pagina promozionale.

Yogurtiera Girmi YG03

Se volete risparmiare non solo sull’acquisto dell’elettrodomestico, ma anche sugli ingredienti che si utilizzano per fare lo yogurt, suggeriamo di non perdervi l’offerta riservata alla yogurtiera Girmi YG03. Lo sconto del 37% su questo modello non è mai stato così alto quest’anno, permettendovi di acquistare questo prodotto a soli 24,99€. Il risparmio non è l’unico fattore che ci ha spinto a suggerirvi questa yogurtiera, poiché si tratta di un articolo di ottima fattura, capace di preparare yogurt genuini con il minimo impatto ambientale, dovuto al minor consumo di plastica casalingo. A tal riguardo, questo modello viene accompagnato da 7 tazze in vetro da 180 ml, che potete usare per mettere lo yogurt quando è pronto. Una soluzione semplice e poco impattante sul consumo elettrico, visto che la potenza è di soli 20W, sufficienti comunque per preparare le vostre porzioni di yogurt in tempi ragionevoli.

Vedi su Amazon

Tostapane Philips HD2581

Se siete soliti preparare pasti semplici ma saporiti, non potete rinunciare al tostapane, così come non dovreste perdervi l’offerta dedicata al Philips HD2581, acquistabile ancora per poche ore a soli 27,99€. Con 8 impostazioni integrate, questo tostapane saprà soddisfare tutti i vostri gusti, merito anche delle due ampie fessure regolabili, che permetteranno di dare una forma sottile o doppia al vostro alimento. Dovete riscaldare un panino? Nessun problema con la griglia integrata, e con il vassoio raccoglibriciole rimovibile potrete infine rimuovere le briciole con facilità.

Vedi su Amazon

Frullatore Ariete Pimmy

Se avete un sacco di elettrodomestici per la cucina ma vi manca un frullatore, questo è un ottimo momento per acquistare l’Ariete Pimmy, poiché proposto a soli 24,99€ in questo periodo di forti sconti. Parliamo chiaramente di un prodotto che permette di realizzare salse, puree, zuppe, frullati e creme a base di frutta e verdura. La peculiarità di questo modello è relativa al fatto che si tratta di un elettrodomestico 3 in 1, capace quindi di funzionare come frullatore a immersione, frusta a immersione e tritatutto elettrico. I 500W di potenza consentono di sbattere e montare qualsiasi ingrediente, preparando così gustose ricette con pochissima manualità.

Vedi su Amazon

Tritatutto Russell Hobbs

Se cercate un piccolo elettrodomestico in grado di soddisfare le esigenze di cucina generale, saprete senz’altro che nulla può sostituire il tritatutto. Sempre fino al termine della giornata odierna, potete approfittare dello sconto del 25% per acquistare questa soluzione di Russell Hobbs, composta da un contenitore in vetro da 500 ml e da una lama multiuso. Un prodotto di qualità e adatto a tutti i tipi di alimento e, per questo, imperdibile per meno di 30€. Oltre che per le prestazioni, questo tritatutto si farà apprezzare per il suo stile dinamico e per le finiture opache nella parte superiore. Non l’avremmo consigliato se non fosse facile da usare e, a tal proposito, vale la pena citare che può essere messo in funzione con una sola mano.

Vedi su Amazon

Bistecchiera elettrica Severin KG 2394

Venduta ancora per poche ore a soli 25,99€, la Severin KG 2394 è una bistecchiera che sa come cuocere al meglio le varie tipologie di alimenti con la massima semplicità e, per questo, riteniamo sia uno degli elettrodomestici da cucina che dovreste avere, tirandolo fuori al momento del bisogno. Questo modello è pensato per offrire il meglio negli ambienti poco spaziosi, come testimonia il design ultra compatto, sufficiente comunque per cuocere carne, panini e verdure contemporaneamente. Insomma, un prodotto funzionale e di alta qualità, realizzato con materiali resistenti al calore e con una piastra antiaderente, cosicché la cottura del cibo sia uniforme.

Vedi su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!