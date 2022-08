In occasione del nuovo anno scolastico, che partirà ufficialmente il 12 settembre, molti potrebbero essere alla ricerca di un notebook in grado di stare al passo con le ultime tecnologie e, di conseguenza, adatto per lo studio. Come saprete, oggi è importantissimo avere questo dispositivo, poiché consente di consultare documenti, fare ricerche sugli argomenti studiati e prendere appunti durante un corso.

Il prezzo è un fattore fondamentale per uno studente, dal momento che difficilmente può permettersi di acquistare modelli ad alte prestazioni, ma le offerte di settembre Amazon vi consentono di impadronirvi di soluzioni ottime a prezzi accessibili.

In questo periodo di forti sconti, il mercato è pieno di proposte interessanti provenienti dai vari produttori di PC ma, come detto anche nel nostro articolo dedicato alle 5 sedie da gaming da acquistare subito, ci sono prodotti che si apprestano ad essere più rilevanti di altri, per la percentuale di sconto di cui godono o per le caratteristiche tecniche di cui dispongono. Abbiamo quindi selezionato 5 notebook perfetti per la scuola, tutti con una cosa in comune: percentuali di sconto elevate.

HP Chromebook 14a

Dopo non essere stato disponibile per un po’ di tempo, l’HP Chromebook 14a torna su Amazon in occasione delle offerte di settembre al prezzo più basso di sempre, offrendo agli studenti la possibilità di acquistare a soli 309,00€ un portatile moderno, funzionale e con buone prestazioni. Come forse avrete intuito, si tratta di un Chromebook, che si addice benissimo a quelle che sono le esigenze di uno studente, al quale serve tutto fuorché una notevole capacità di elaborazione tipica delle soluzioni più blasonate. Questo non vuole dire che le performance siano scarse, anzi, con il processore Pentium Silver N5030 riuscirete ad eseguire la maggior parte delle operazioni senza problemi. Non avrete neanche problemi di archiviazione, dato che potrete contare su 128GB disponibili, non mali per un dispositivo pensato per l’archiviazione in cloud.

Acer Chromebook 314

Acer Chromebook 314 è un altro Chromebook che, in questo periodo di forti sconti, ha visto crollare il prezzo come non succedeva da circa 5 mesi a questa parte. Potrete infatti acquistarlo a soli 299,00€ invece di 449,00€, eguagliando più o meno la percentuale di sconto del modello precedente. Anche in questo caso siamo di fronte a una soluzione ottima per lo studio, in grado di farvi eseguire le ricerche scolastiche in maniera veloce e intuitiva, grazie non solo ai componenti come il Pentium Silver N5030, ma anche all’interfaccia utente di Chrome OS. Il display da 14 pollici dispone di una buona luminosità e, forse ancora più importante, vanta l’ottima risoluzione Full HD, che non è affatto scontata sui notebook entry level.

Lenovo IdeaPad Duet

Se preferite una soluzione convertibile, capace di funzionare sia come tablet che notebook, allora non potete mettere in secondo piano il Lenovo IdeaPad Duet, a maggior ragione se proposto quasi a metà prezzo come in questo caso. Se sarete veloci, potreste acquistarlo a soli 189,00€ anziché 349,00€ e, per questa cifra, è davvero difficile trovare di meglio. Nonostante il display sia da 10 pollici, non vi perderete alcun dettaglio grazie alla risoluzione Full HD. Con la tastiera rimuovibile e collegabile in qualsiasi momento, potrete passare dall’intrattenimento alle esigenze lavorate in pochi secondi, merito anche delle features di Chrome OS, che sa riconoscere automaticamente quando viene collegato un accessorio esterno.

HP Chromebook x360

Se volete affidarvi a un Chromebook versatile con display touch ma con tastiera integrata, le offerte di settembre Amazon consentono di farvi risparmiare anche su questo genere di dispositivi, in particolar modo con l’HP Chromebook x360. Lo sconto netto di 120€ non è mai stato così alto, permettendovi di acquistarlo per la prima volta a soli 279,99€. Le specifiche tecniche sono paragonabili ai modelli citati pocanzi, ma in più abbiamo lo schermo antiriflesso, che mantiene la nitidezza originale del display anche in condizioni di riflessi di luce.

Lenovo IdeaPad 3

Se Chrome OS non fa proprio al caso vostro e preferite affidarvi a un modello basato su Windows, anche al costo di spendere un po’ di più, allora non possiamo far altro che consigliarvi il Lenovo IdeaPad 3, tra i notebook Windows entry level meglio scontati in queste offerte di settembre Amazon. Allo stato attuale, la versione da 512GB di spazio di archiviazione viene proposta a soli 30€ in più rispetto a quella da 256GB, nonché al prezzo più basso di sempre. Il risparmio sarà di 120€, che si traduce in un prezzo d’acquisto di 379,00€, non male per un portatile curato esteticamente e munito di CPU Intel Core i3, oltre che da 8GB di RAM. Come se non bastasse, lo schermo è da 15 pollici quindi c’è spazio anche per il tastierino numerico. Infine, vale la pena citare che il tasto di accensione integra un lettore di impronte digitali, utile per accedere al sistema in modo sicuro.

