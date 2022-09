Continuano a stupirci le numerose promozioni disponibili per le Offerte di settembre Amazon, il periodo di super sconti su praticamente qualsiasi tipologia di prodotti, attivo sullo store solo fino a oggi. Le promozioni in corso sono moltissime e le proposte con un ottimo rapporto qualità/prezzo sono davvero imperdibili, dagli elettrodomestici fino ai prodotti tech!

Per questo, abbiamo pensato di sfruttare gli sconti delle Offerte di settembre per stilare una lista di prodotti utili per risparmiare drasticamente sulla vostra bolletta elettrica. Le 5 proposte di oggi, infatti, sono degli articoli davvero imperdibili se state cercando uno o più modo di ridurre il vostro consumo energetico mensile. Dai caricabatterie solari fino alle lampadine LED, ecco tutte le proposte perfette per voi!

Photo credit - Depositphotos.com

Caricabatterie Solare da 25000mAh

Questo caricabatterie ad alta capacità può donare energia i vostri dispositivi fino a una settimana, con una singola ricarica! In più, vi consentirà di ricaricare due dispositivi contemporaneamente e sempre con la potenza ideale per farlo rapidamente. È una perfetta power bank per smartphone, PC e molto altro ancora, in più avendo ben 4 pannelli è 4/5 volte più veloce degli altri caricabatterie solari! Al momento è in sconto a 44,19€ invece di 51,99€.

VEDI SU AMAZON

Prese smart

Queste prese smart vi consentiranno di accendere e spegnere i vostri elettrodomestici dovunque vi troviate, grazie alle app Maxcio o Smartlife disponibili per dispositivi iOS e Android. Questi prodotti, inoltre, sono compatibili con Amazon Alexa e Google Assistent, in modo tale da controllarlo anche tramite dei semplici comando vocali mentre siete in casa, ma state facendo altro. Le 2 prese in questione, analizzano il consumo energetico in tempo reale e vi forniscono dei dati da controllare in tutta tranquillità, da qualsiasi luogo, per farvi risparmiare energia, tempo e denaro. In più, potrete impostare il timer per accendere e spegnere automaticamente le prese tramite l’app. Al momento sono disponibili a soli 18,04€ invece di 32,99€.

VEDI SU AMAZON

Lampadine a LED

Non potevano mancare delle ottime lampadine a LED Philips e, più nello specifico, questo magnifico set disponibile a soli 17,99€ invece di 26,80€. La confezione contiene 6 lampadine LED con attacco E14 e potenza a 5.5 W, in grado di assicurarvi una luce bianca, naturale e calda. Altrettanto importante da considerare al momento dell’acquisto, si tratta di prodotti dalla durata prolungata rispetto alle tradizionali lampadine dato che Philips vi assicura fino a 15 anni di utilizzo.

VEDI SU AMAZON

Termostato Google Nest

Come probabilmente già saprete, uno dei maggiori modi di risparmiare energia in casa, è attraverso il proprio termostato, in grado di controllare oltre la metà dell’importo della vostra bolletta. Il prodotto che fa al caso vostro è il Nest Learning Thermostat a soli 199,99€ invece di 249,99€. Questo articolo a marchio Google, apprende la temperatura che preferite quando siete in casa e la abbassa automaticamente quando non ci siete grazie alla funzione A casa/Fuori casa. Inoltre, analizza persino il tempo necessario per riscaldare la vostra casa in modo da utilizzare solo la quantità di energia strettamente necessaria.

VEDI SU AMAZON

Controllo remoto per climatizzatori

Sempre in ambito controllo da remoto, vi consigliamo questo dispositivo Sensibo, ideale per gestire i climatizzatori anche mentre siete fuori casa. Al momento, è disponibile al prezzo di 99,00€ invece di 135,00€. L’applicazione per smartphone vi permette di mantenere una temperatura confortevole in casa da qualsiasi luogo. Funziona con i condizionatori a finestra, quelli portatili, i Mini Split/Ductless o le pompe di calore! In più, grazie al geofencing, il dispositivo Sensibo attiva il condizionatore d’aria, o qualsiasi unità AC telecomandata, prima del vostro arrivo e si spegne quando tutti se ne vanno. Da non sottovalutare la funzione Climate React, pensata appositamente per analizzare sia la temperatura che l’umidità, usando un doppio setpoint, e mantenere una temperatura confortevole “naturale” ma consumando il minimo.

VEDI SU AMAZON

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!