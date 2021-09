Offerte di settembre Amazon: acquista il tuo lettore di carte SumUp a meno di 20 euro!

Dopo avervi proposto quelle che sono le principali “Offerte di settembre di Amazon“, visionabili comodamente tramite il nostro articolo dedicato, vi segnaliamo ora quella che è una nuova offerta, sempre proposta dal portale, che certamente farà comodo a quanti sono in procinto di tornare a lavoro, e sono alla ricerca di un sistema rapido ed efficace per entrare nel mondo dei pagamenti con carta.

Vi segnaliamo, infatti, che su Amazon sono disponibili a prezzi scontati i lettori per carte di credito e di debito a marchio SumUp, con sconti che vi permetteranno di acquistarne uno anche a meno di 20 euro! Un affare, per quello che è certamente uno dei migliori metodi per far entrare il proprio business nel mondo dei pagamenti con carta, specie qualora si sia spaventati dai costi di gestione dei dispositivi tradizionali.

Quali sono i vantaggi? Anzitutto con SumUp avrete un dispositivo senza nessun contratto, costo o commissioni aggiuntivi. Vi basterà semplicemente acquistare il lettore di carte con cui, per altro, potreste persino beneficiare del Bonus POS offerto a piccole e medie attività, liberi professionisti, lavoratori autonomi e artigiani. Ovviamente un costo c’è, ed è quello relativo alle transazioni con carta da parte dei clienti, ma esso è fissato al minimo, ovvero appena 1,95% per i pagamenti su tutte le carte di debito o di credito.

SumUp, inoltre, non richiederà nessuna installazione, e seguendo le poche e semplici impostazioni di avvio, sarà possibile rendere il lettore funzionante in appena 5 minuti, anche qualora siate completamente a digiuno di tecnologia. Grazie ad esso, dunque, i vostri clienti potranno tramite chip o pagamenti contactless (ciò varia a seconda del modello di lettore acquistato), con qualsiasi carta di debito e i Bancomat, con carte di credito, e persino Google e Apple Pay!

Insomma, grazie a SumUp potrete aggiornare la vostra attività, guadagnando così anche clientela non così propensa al pagamento in contanti, il tutto senza dover sottoscrivere alcun dispendioso abbonamento o servizio manutentivo. Vi basterà avere uno smartphone o tablet Android con connettività Bluetooth, e potrete accettare pagamenti praticamente ovunque, a patto ovviamente che ci sia una connessione di rete disponibile.

Una piccola ma funzionale rivoluzione, di cui potrete entrare a far parte grazie ad Amazon, ed alle sue eccezionali offerte che, lo ripetiamo, vi permetteranno di acquistare un lettore al prezzo di appena 17,99€! Ciò detto, vi rimandiamo direttamente alla pagina di Amazon dedicata a queste offerte, così che possiate consultare l’intera proposta in sconto e scegliere il lettore SumUp che più si addice alle vostre esigenze.

In ogni caso, prima di lasciarvi, ci teniamo anche a ricordarvi che, qualora siate all’ulteriore ricerca di ulteriori sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping… in tutti i senti!

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!