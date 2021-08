Offerte di settembre Amazon: crollo di prezzi per gli smartphone Xiaomi

Sebbene il mese di settembre non sia ancora arrivato, Amazon ha già anticipato quelle che saranno le offerte del prossimo mese con sconti davvero pazzeschi, che fanno crollare il prezzo di numerosi prodotti fino a soglie mai raggiunte finora. Ciò vale anche per gli smartphone Xiaomi, i quali vengono ora proposti con sconti fino al 23%, includendo chiaramente anche i modelli presentati da poco, come il Mi 11i.

Tra le offerte più vantaggiose troviamo per l’appunto lo Xiaomi Mi 11i, uno degli ultimi smartphone prodotti dalla nota e grande azienda cinese, il cui prezzo ufficiale di 649,90€ viene abbassato a 499,90€, prezzo che rimarrà tale fino alla conclusione delle offerte di settembre, salvo chiaramente esaurimento scorte. Se avete intenzione di cambiare smartphone, quindi, il nostro consiglio è quello di approfittare di queste occasioni, anche perché, come avrete intuito, siamo di fronte ad una delle migliori proposte della rete.

Lo Xiaomi Mi 11i riprende il design del modello da cui deriva, con linee minimaliste sia nella parte frontale che posteriore, dove troviamo un eccellente comparto fotografico racchiuso in una elegante cornice tondeggiante. Anche le specifiche tecniche sono le medesime del modello di riferimento, fatta eccezione per il display, che è da 6,67 pollici anziché 6,81 pollici. Si tratta dunque di un modello dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, visto che le prestazioni sono paragonabili a quelle dei migliori smartphone ma a un costo decisamente più contenuto.

Nonostante venga proposto a meno di 500€, lo Xiaomi Mi 11i dispone dello Snapdragon 888, che è attualmente il chip più potente di Qualcomm. Ci sono poi 8GB di RAM e 128GB di memoria interna, con una batteria da 4520 mAh che saprà portarvi tranquillamente a fine giornata. Oltre alle prestazioni in termini di potenza pura, anche il comparto fotografico è tra i migliori della categoria, con il sensore principale da 108MP che sarà sicuramente quello che apprezzerete di più, dato che vi permetterà persino di eseguire un ottimo zoom senza perdita di qualità, merito del sensore di grosse dimensioni che riesce ad interpolare l’immagine in maniera ottimale, rivaleggiando con i modelli dotati di teleobiettivo.

Uno smartphone da prendere in considerazione, così come alcuni altri modelli Xiaomi che abbiamo riportato in calce. Per scoprirli tutti, vi rimandiamo direttamente alla pagina dedicata ricordandovi, prima di passare altrove, che non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

