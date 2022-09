Come vi avevamo raccontato qualche giorno fa, con le straordinarie Offerte di Settembre di Amazon, sono tornati in sconto anche diversi dispositivi Amazon Echo, oggi disponibili a prezzi che, francamente, fanno concorrenza al ben più blasonato Black Friday del portale.

Ebbene, tra i vari, abbiamo pensato valesse la pena segnalarvi anche l’ottimo Amazon Echo di terza generazione, uno smart speaker che sicuramente ha qualche anno sulle spalle ma che, oggi come oggi, è più conveniente che mai, visto il prezzo proposto dal portale di appena 19,99€, contro i 49,99€ originariamente richiesti dallo store.

Ma perché acquistarlo? Fondamentalmente perché si tratta di un prodotto ancora molto valido, compatto e conveniente, ottimo per chi, ad esempio, non ha ancora scoperto il mondo di Amazon Alexxa, e desidera provare il potenziale dell’assistente vocale sviluppata dall’azienda.

Ottimo sia per ascoltare la musica, che per controllare la propria rete domotica, Echo Dot 3 non differisce poi molto dalla sua versione più decente, se non per aspetti legati strettamente al design e, in minima parte, alle performance acustiche. Per il resto parliamo di uno smart speaker convincente e ben progettato, molto utile nella gestione di diversi aspetti della vostra vita, non ultimo il controllo di impegni, calendario, promemoria e non solo.

Insomma, un prodotto versatile e sfizioso che, venduto a meno di 20 euro, può stuzzicare anche chi, fino ad oggi, non aveva pensato di acquistare prodotti simili. Per altro, proprio ai più reticenti, è rivolta l’iniziativa messa in piedi da Amazon, proprio in occasione di queste Offerte di Settembre.

Il portale ha infatti allungato il diritto di restituzione relativo ad alcuni suoi prodotti, tra cui anche il succitato Echo Dot 3. Avrete così ben 30 giorni per decidere se tenerlo o restituirlo, qualora ad esempio non soddisfi le vostre esigenze o, semplicemente, non vi piaccia, ottenendo indietro l’intero importo una volta che Amazon avrà ricevuto indietro il prodotto!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata all’acquisto di questo prodotto, invitandovi ad approfittare dell’ottimo prezzo proposto, prima che esso torni alle origini o, peggio, che il prodotto vada esaurito!

