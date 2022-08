Se la Amazon Gaming Week sta permettendo a migliaia di italiani di risparmiare cifre importanti sui loro acquisti post vacanze, le offerte di settembre, sempre targate Amazon, stanno facendo altrettanto. Anzi, quest’ultime stanno consentendo di risparmiare su una selezione prodotti ancora più grande, in quanto coinvolgono l’ampio settore degli elettrodomestici, con sconti che toccano anche il 48%!

Tra le offerte ci sono ogni genere di elettrodomestici per la cucina, dagli accessori per le migliori macchine caffè fino ad arrivare a quest’ultime, passando per le immancabili friggitrici ad aria. Il nostro consiglio è di effettuare i vostri acquisti il prima possibile e di tenere d’occhio giornalmente le varie offerte di questa iniziativa.

Tra le proposte con il miglior rapporto qualità prezzo c’è indubbiamente la friggitrice ad aria Ariete 4618 Airy Fryer XXL disponibile ad appena 79,90€ invece di 120,00€. Questo prodotto, vi permetterà di friggere ciò che preferite con un solo cucchiaio di olio, diminuendo la quantità di grassi saturi presenti nei cibi e rendendoli molto calorici. La frittura ad aria, infatti, riduce drasticamente l’utilizzo eccessivo di olio ma vi permette di non rinunciare alla croccantezza degli alimenti.

Potrete passare da una buonissima e salutare frittura di pesce fino a patatine leggere ma gustose, sia in versione chips che in versione stick. Inoltre, la dimensione extra large del cestello di Airy Fryer XXL vi permetterà di cuocere in una sola volta una grande quantità di pietanze, per accontentare anche le famiglie più numerose!

I migliori elettrodomestici in offerta

