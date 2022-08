State state pensando di acquistare un monopattino elettrico o una bici elettrica a un prezzo davvero conveniente, il nostro consiglio è di non farvi scappare assolutamente i super ribassi disponibili da Amazon per le Offerte di settembre, attivi solo per un periodo limitato di tempo! Al momento, avrete la possibilità di sfruttare delle promozioni con sconti che superano addirittura il 28% su modelli di ogni tipo e per ogni fascia di prezzo.

Tra i tanti articoli a vostra disposizione, potrete decidere cosa acquistare partendo da modelli a marchio Ducati e Aprilia fino a Ninebot e molto altro ancora. Dunque, trattandosi di promozioni davvero imperdibili, vi invitiamo a effettuare i vostri acquisti in ambito mobilità elettrica, il prima possibile!

Tra i prodotti con il miglior rapporto qualità/prezzo c’è indubbiamente il Ninebot KickScooter D28E Segway disponibile ad appena 309,00€ invece di 449,00€, per un sconto totale del 31%. L’articolo appartiene alla nuova Serie D di Ninebot, composta da 3 modelli, D18E, D28E e D38E, tutti dotati di ruote da 10″ con camera d’aria in grado di assicurarvi il massimo comfort e una guida piacevole. Le gomme ed il battistrada, resistenti all’usura, conferiscono stabilità e una maggiore durata nel corso del tempo.

Inoltre, sempre sulle ruote, sono posizionati i due freni indipendenti azionati dalla leva sul manubrio: su quella anteriore è presente il sistema elettronico di frenata antibloccaggio (E-ABS), mente su quella posteriore c’è il freno a tamburo. Non meno importante, per garantirvi la massima sicurezza, i vari modelli sono dotati di luci a LED anteriori, posteriori e di frenata. Con la luce anteriore integrata da 2,1 W potrete vedere chiaramente il percorso in qualsiasi momento della giornata! In più, l’autonomia del Ninebot KickScooter D28E Segway è di ben 28 km, dunque perfetta per muovervi in città.

Se siete interessati a dare uno sguardo anche ad altri numerosi articoli che godono di sconti super validi in questo periodo di ribassi di fine estate, nella sezione dedicata al brand, non dovreste assolutamente dimenticarvi di passare sulla pagina Amazon che vi abbiamo comodamente linkato.

