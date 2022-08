Continuano le Offerte di Settembre Amazon e, come vi stiamo raccontando, sul portale c’è spazio davvero per ogni tipo di categoria merceologica, con sconti che, molto spesso, raggiungono facilmente anche il 50%, offrendovi così un’ottima occasione per acquistare tutto l’occorrente per tornare alla routine post-ferie… e non solo!

Pensate, c’è spazio persino per lo svago, come ben testimoniato dalle offerte che vi proponiamo in questo articolo che, come da titolo, sono tutte relative al mondo dei set Lego, largamente scontati sul portale con tagli al prezzo che, in alcuni casi, possono raggiungere (e superare) anche il 40%!

Un esempi spettacolare della qualità di queste offerte è il set Lego 71774 della serie Ninjago, dedicato al Drago dorato di Lloyd, composto da ben 989 pezzi, ed oggi disponibile a 116,99€, contro il prezzo originale di 139,99€, e dunque con uno sconto applicato del 17%!

Un set davvero bellissimo, sia da giocare che da esporre, visto che si tratta di un enorme dragone dalla livrea dorata, e munito di 4 micidiali teste, tutte diverse e snodabili, così come snodabili sono anche la coda e gli arti, oltre che si dispiegano formando 3 lame!

Tra i set più belli attualmente a disposizione per la linea Ninjago, il Drago dorato di Lloyd include anche ben 9 minifigure, tra cui un esclusivo Lloyd Oni d’oro, Cole d’oro, Zane d’oro, Kai d’oro e Jay d’oro, tutti dotati di armi dorate dai poteri elementali! A contrastare i nostri eroi ninja, ci sono poi le minifigure dei nemici: il Re dei Cristalli, 2 Bruti Vengestone e un Guerriero Vengestone, anche questi riccamente armati con armi luminose, lance e spade!

Insomma, un set bellissimo, sia da montare che da giocare, che farà certamente la felicità dei tanti costruttori appassionatisi, in questi anni, al ricco ed immaginifico universo dei Lego Ninjago, ormai consacratisi come i beniamini della vastissima offerta di prodotti a marchio Lego.

Ovviamente, questo set non è l’unico in sconto, ed anzi sono moltissimi i prodotti Lego in offerta su Amazon per queste Offerte di Settembre e, per questo, vi suggeriamo di dare un’occhiata alla pagina Amazon dove troverete l’intera selezione di prodotti, così che possiate completare i vostri acquisti prima che i prodotti migliori vadano esauriti.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!