Offerte di settembre Amazon: gioielli, orologi e non solo in queste offerte extra lusso!

Amazon con le sue “Offerte di Settembre” vuole catturare l’attenzione di tutti i consumatori, con un numero spaventoso di promozioni che coinvolgono diverse categorie merceologiche, come ad esempio quelle relative ai giochi da tavolo Hasbro, all’arredamento Homcom ed agli smartwatch Garmin. In questo nuovo articolo, dunque, vi illustriamo l’iniziativa rivolta ai tanti gioielli e orologi dei migliori marchi d’abbigliamento, il tutto con sconti che possono toccare una percentuale del 65%!

Come da tradizione per il portale statunitense, la lista dei prodotti promozionati è piuttosto lunga e variegata ma, tra le varie offerte attualmente disponibili, vi consigliamo di dare uno sguardo all’orologio Michael Kors da donna, che rappresenta sicuramente un pezzo da collezione capace di migliorare l’outfit nelle giornate importanti o lavorative. Generalmente venduto a 299,00€, questo orologio è ora acquistabile a “soli” 104,82€, grazie ad uno sconto del 65% che ne ha tagliato il prezzo consigliato di ben 194,18€!

Stiamo parlando di un prodotto che si caratterizza da una cassa rotonda da 39 millimetri, realizzata interamente in acciaio inossidabile con una finitura in oro levigata. Sul quadrante sono presenti una lunetta con cristalli lucidi, due bottoni in oro e una manopola per regolare l’orario e la data del giorno corrente. La struttura, inoltre, è resistente alla pressione dell’acqua fino ad un massimo di 10 ATM.

Questo orologio rispecchia dunque la qualità espressa da tutti i prodotti di Michael Kors, perché realizzato con materiali di altissima qualità. Al suo interno c’è un meccanismo con cronografo, in modo tale da consentire di sfruttare il proprio orologio come meglio si desidera. Qualora fosse di vostro gradimento, sarà confezionato nella scatola regalo, la stessa dei vari negozi spazi per tutto il mondo.

Insomma, un prodotto eccellente da sfruttare per le occasioni oppure nelle giornate lavorative. Ciò detto, visto il gran numero di articoli in promozione nelle “Offerte di Settembre” di Amazon, vi consigliamo caldamente di consultare l’apposita pagina del portale, al seguente indirizzo, cosicché possiate visionare in prima persona tutte le proposte del portale.

