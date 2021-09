Offerte di settembre Amazon: i 10 prodotti tech da acquistare

Come saprete, le offerte di settembre di Amazon hanno e domineranno la scena della scontistica online fino al 7 settembre e, siccome le occasioni sono tantissime, abbiamo pensato di riassumere quelli che sono i 10 prodotti tech da non perdere. In questo articolo, quindi, non aspettatevi tornate di offerte dedicate esclusivamente ad una specifica categoria, ma una serie di offerte che spaziano dagli smartphone fino ai notebook.

Ovviamente, abbiamo tenuto conto delle percentuali di sconto più alte e, allo stesso tempo, di prodotti che meritano di essere presi in considerazione per le loro caratteristiche tecniche e qualità. Per quanto riguarda gli smartphone, Xiaomi è stato sicuramente il brand ad aver piazzato i migliori sconti e tra questi riteniamo che lo Xiaomi Mi 11i sia quello più interessante, dato che parliamo di un dispositivo di fascia alta ma che viene proposto a meno di 500€. L’offerta relativa a questo smartphone è attiva ormai da diversi giorni e sorprende come lo stock non sia ancora terminato, dato che siamo sicuri che numerose persone hanno approfittato dello sconto di 150,00€ su quello che è attualmente uno dei modelli più ambiti.

Rimanendo a tema, come non citare poi il Realme 8 Pro, che è senza dubbio uno degli smartphone con il miglior rapporto qualità/prezzo, soprattutto nella fascia media. Al prezzo di soli 219,00€, chiunque sia interessato a sostituire il proprio vecchio telefono non può perdersi questa offerta, che vi permetterà di ottenere un dispositivo dalle buone prestazioni e con un comparto fotografico che tiene testa a molteplici soluzioni più costose, oltre che da un’autonomia capace di garantirvi 2 giorni di utilizzo intenso.

Passando ai notebook, è incredibile l’offerta relativa all’LG Gram 16Z90P che, per la prima volta in assoluto, scende sotto la soglia dei 1000€ dopo uno sconto di ben 500€! Oltre ad essere un notebook di ultima generazione, questo modello vanta la recente certificazione Intel EVO, che sta a significare che siamo di fronte ad un modello che rispetta gli standard più difficili da ottenere, tra cui l’avvio del sistema da standby in meno di un secondo, connettività Wi-Fi 6 o AX e supporto Thunderbolt 4 e ottime prestazioni anche quando non alimentati via cavo.

Grazie alle offerte di settembre di Amazon, ad essere scontati per la prima volta sono anche i nuovissimi Apple iMac con chip Apple M1, sui quali la nota azienda è riuscita ancora una volta a superarsi, progettando computer all-in-one ancora più eleganti e ricchi di funzionalità esclusive. Passando ad un’altra categoria di prodotti, bisogna citare le occasioni su diversi smartwatch Garmin, in particolare il modello Instinct Solar Tactical, il cui sconto di 150€ vi permetterà di acquistarlo al prezzo più basso di sempre.

Andando avanti troviamo poi la tastiera Logitech MX Keys, anch’essa proposta al minimo storico, permettendo a coloro che cercano una tastiera fluida, naturale e precisa di fare un ottimo affare. Gli amanti delle cuffie, invece, troveranno ottima l’offerta relativa alle Bose Noise Cancelling 700, il cui sconto è veramente da capogiro. Per scoprire le ultime 3 offerte, che completeranno la nostra selezione di 10 prodotti, vi rimandiamo alla lista in calce dove, oltre a trovare le migliori occasioni dell’ultima iniziativa di Amazon, troverete anche molteplici offerte del giorno ancora disponibili.

