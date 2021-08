Offerte di settembre Amazon: i migliori sconti sulle smart TV

Il momento dello Switch Off si avvicina e, di certo, molti di voi vorranno approfittare dell’ottimo bonus rottamazione per munirsi di un nuovo apparecchio televisivo, così da farsi trovare pronti quanto ci sarà il passaggio totale dei canali televisivi al digitale. Se al ritorno dalle vacanze avete dunque voglia di acquistare un’ottima smart TV ma, al contempo, ci sono tutte le intenzioni di non spendere poi molto, allora sappiate che la nuova tornata di sconti delle “Offerte di settembre di Amazon” saprà soddisfare anche voi!

Sullo store, infatti, sono disponibili moltissime smart TV a prezzi davvero eccezionali, con sconti che possono arrivare anche a diverse centinaia di euro sui modelli più grandi, senza contare anche la presenza di sconti su articoli come soundbar, decoder ed altri prodotti per arricchire il vostro angolo riservato al divertimento casalingo!

Le offerte, del resto, spaziano davvero tra i modelli più disparati, con dimensioni che vanno dagli schermi più piccoli, da appena 24″, siano ai più imponenti schermi da 77″, come è il caso della spettacolare smart TV LG OLED 77C14LB, il cui imponente pannello vi offrirà un’esperienza visiva senza paragoni!

Originariamente venduta al prezzo di 3.498,99€, la smart TV LG OLED 77C14LB è oggi in sconto a 3.199,00€, con n risparmio netto di 299,99€! Un affare, specie considerando che parliamo di un modello recentissimo e, certamente, di una delle smart TV più apprezzate di questo 2021, soprattutto grazie alla sua dotazione tecnologica che, partendo dall’ampio pannello OLED, ha il suo cuore nel potente processore LG 4K α9 di quarta generazione con intelligenza artificiale. Grazie ad esso, questa smart TV è infatti in grado di analizzare ed ottimizzare i contenuti a schermo, migliorando automaticamente anche quelle immagini che, alla fonte, non sfiorano neanche lontanamente l’alta risoluzione.

Si tratta, insomma, di una smart TV ideale per chi ha il culto delle immagini perfette, risultando perfetta per quanti amano ad esempio il cinema o, perché no, il gaming. Grazie ai suoi pixel autoilluminanti, infatti, la smart TV LG OLED 77C14LB è in grado di offrire immagini sempre spettacolari, e grazie alle certificati schermi flicker-free ed a bassa emissione di luce blu, questa smart non comporta un rischio fotobiologico per gli occhi, garantendovi, ad esempio, anche lunghe sessioni di game con il minimo dello sforzo per la vostra vista.

Dotata di una fedeltà cromatica ai vertici della categoria, la smart TV LG OLED 77C14LB è eccellente anche sotto il profilo acustico grazie al supporto Dolby Atmos, che riproduce in modo eccezionale i suoni, diffondendoli dagli speaker con un effetto surround multidimensionale, che dona loro un’eccellente profondità.

Insomma, con la smart TV LG OLED 77C14LB vi porterete a casa uno schermo a prova di futuro. Generoso nelle dimensioni, ed eccezionale nelle performance audio/video anche se, come immaginerete, essa non è l’unica smart TV in offerta oggi ed anzi, come detto in apertura, ci sono moltissime offerte da cogliere in questa tornata promozionale di fine estate! Ecco perché, oltre ad offrirvi la nostra selezione di articoli consigliati, vi suggeriamo anche di dare un’occhiata direttamente alla pagina Amazon dedicata alle smart TV in sconto, così che possiate confrontare i prezzi di tutti i modelli inclusi in questa iniziativa. Infine, vi invitiamo ancora una volta ad iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

