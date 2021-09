Offerte di settembre Amazon: le migliori per gli amanti della musica!

Come prevedibile, anche oggi le offerte di settembre di Amazon hanno riempito le nostre pagine, ma gli sconti non sono ancora finiti, ed ecco quindi diverse occasioni da cogliere al volo se siete amanti della musica. Le pagine del portale si sono infatti arricchite con tante occasioni su svariati strumenti musicali, tra cui pianoforti, giradischi e persino casse bluetooth portatili con tanto di microfono integrato.

La percentuale di sconto parte da un minimo del 6% fino ad arrivare al 28% che, nel caso degli strumenti musicali, non è affatto poco, dato che raramente assistiamo a scontistiche su tali prodotti. Numerose sono le proposte ma, tra le varie, vogliamo segnalarvi quella relativa al pianoforte digitale Alesis Recital che, grazie all’iniziativa di Amazon, scende sotto la soglia dei 200€, permettendovi di acquistare questo bellissimo strumento a 193,70€ anziché 269,99€.

L’Alesis Recital è una pianola digitale adatta sia per chi è agli inizi che per i più esperti e, prima di elencarvi alcune delle sue caratteristiche, vi segnaliamo che acquistando questo modello potrete sfruttare 3 mesi di abbonamento Skoove Premium, un servizio che vi metterà a disposizione una serie di istruttori di pianoforte, i quali vi offriranno lezioni interattive online per permettervi di muovere i primi passi o migliorare la vostra tecnica.

Il modello di Alesis Recital proposto in offerta da Amazon vanta ben 88 tasti di dimensioni standard, tutti regolabili in base al vostro stile di esecuzione. È dotato inoltre di due altoparlanti integrati da 20W, in grado di riprodurre accuratamente i più popolari effetti sonori del pianoforte, tra cui quello elettrico e l’organo. Non mancano poi le funzionalità più complesse, come quella che vi permetterà di creare il riverbero. Se non volete disturbare i vostri vicini, potrete utilizzare l’ingresso per cuffie, che vi permetterà di esercitarvi in privato per tutto il tempo necessario per diventare magari bravi maestri di musica.

Tantissimi altri strumenti musicali si trovano in offerta sulle pagine di Amazon, ma molti di essi li abbiamo riportato in calce, dove ci sono anche tutte le altre offerte ancora disponibili sul portale. Come sempre, attendetevi nuove offerte e nel frattempo iscrivetevi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

