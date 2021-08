Offerte di settembre Amazon: notebook MSI con Nvidia RTX 3060 scontato di 400€!

Sebben la Amazon Gaming Week sia ancora in corso, il gigante dell’e-commerce ha fatto partire una nuova e ricca tornata di offerte, la quale ora interessa persino alcuni prodotti che non sono stati coinvolti finora, come è il caso di alcuni notebook da gaming che vi stiamo per segnalare. A tal proposito, vi informiamo che il portale ha riservato una nuova scontistica su numerosi portatili MSI, dandovi modo di sfruttare ulteriori sconti in quella che si è rivelata un’estate piena di scontistiche.

Uno dei nuovi notebook da gaming ad essere proposto in offerta, tra l’altro per la prima volta in assoluto, è il MSI GF65 Thin 10UE-262IT, un portatile da 15 pollici dotato di componenti hardware potenti e un design tipico di una soluzione da gaming, con logo e tastiera retroilluminati. Finora il prezzo di questo specifico modello è stato di 1.599,00€, ma per una serie di giorni potrete acquistarlo a ben 400,00€ in meno e quindi a 1.199,00€, il che lo rende decisamente più interessante.

Come anticipato, si tratta di una macchina da gaming ed ecco perché vale la pena menzionare subito la scheda video Nvidia RTX 3060, ma anche il processore Intel Core i5 10500H, i 16GB di RAM DDR4 e l’SSD da 512GB in formato M.2 PCIe 3.0, i quali vanno a completare quelle che sono le principali specifiche tecniche che vi permetteranno di giocare ad alte risoluzioni e ad elevati framerate, che in questo caso arrivano fino a 144Hz, grazie al pannello ad alta frequenza di aggiornamento. Quest’ultimo ha una diagonale di 15 pollici e utilizza la tecnologia IPS per offrire immagini vivaci ma allo stesso tempo naturali.

Il MSI GF65 Thin 10UE-262IT è un notebook così potente da permettervi di attivare anche il Ray-Tracing che, come saprete, garantisce un effetto di illuminazione in tempo reale nei videogiochi, una caratteristica che fino a pochi anni fa era impossibile da attuare a causa della potenza limitata delle schede video, le quali riuscivano “solamente” a gestire le varie texture e antialiasing. Per quanto concerne l’estetica, la soluzione di MSI è spazzolata in alluminio leggero e sottile, abbinata ad un design futuristico che vi invoglierà ad avviare immediatamente il vostro titolo preferito, con la garanzia di riuscire a giocare anche per lunghe sessioni senza preoccuparvi delle temperature, le quali sono affidate ad un sistema termico composto da ben 6 tubi di calore.

Con l’arrivo di queste nuove ondate di offerte, Amazon dimostra che gli sconti possono continuare anche dopo la Amazon Gaming Week e dal momento che i nuovi notebook da gaming a marchio MSI sono numerosi, il nostro consiglio è quello di visitare la pagina promozionale o scorrere la pagina per scoprire la nostra selezione prodotti personalizzata. Ciò detto, prima di lasciarvi alla lista di offerte disponibili, vi ricordiamo ancora una volta che se siete all’ulteriore ricerca di ulteriori sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

