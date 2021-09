Offerte di settembre Amazon: offerte imperdibili su giochi e gadget Ubisoft

Giusto un paio di giorni fa vi avevamo segnalato quelle che erano le straordinarie offerte che Amazon sta riservando al mondo dei videogame, con sconti a dir poco imperdibili arrivati sullo store in concomitanza delle “Offerte di settembre“. Ebbene, sempre su questa scia, portiamo ora alla vostra attenzione quelli che sono gli sconti che lo store sta dedicando ai prodotti Ubisoft, con offerte che riguardano sia i videogame, che alcune deliziose figurine, ritraenti alcuni dei più popolai ed amati personaggi della casa francese.

Si tratta quindi di una doppia offerta, che farà la gioia sia di quanti hanno voglia di acquistare qualche statuina con cui arricchire la propria collezione di memorabilia, tanto di chi vuole invece approfittarne per recuperare un gioco Ubisoft lasciatosi indietro per motivi di soldi, o di tempo. Tra questi ultimi, ad esempio, vi suggeriamo caldamente di prendere in considerazione il divertentissimo Immortals Fenyx Rising, un titolo open world, nato da una costola di Assassin’s Creed Odyssey, ed oggi venduto ad un prezzo davvero molto conveniente: appena 29,99€ in edizione Limitd Edition, per quello che è un titolo davvero sorprendente, ed in grado di tenervi impegnati per molte, moltissime ore.

Ispirato, come detto, ad Assassin’s Creed Odyssey, ma anche a The Legend of Zelda: BotW, Immortals Fenyx Rising è un titolo che non nasconde la sua natura derivativa ma che, nonostante questo, è forte di un proprio stile e di una propria identità, il che lo rende molto più di un mero “clone” agi occhi di chiunque sia disposto a concedergli una chance.

Ottimamente strutturato, vasto e densissimo di cose da fare, Immortals Fenyx Rising è un titolo che mescola sapientemente alcuni dei più classici miti dell’antica Grecia, ad un umorismo tagliente ed azzeccato, in grado di strappare al giocatore ben più di un sorriso. Inoltre, mescolando sapientemente azione, esplorazione, e tantissimi combattimenti con un bestiario davvero molto esteso, questa piccola perla Ubisoft si conferma come una delle migliori esperienze open world degli ultimi anni, riuscendo persino a diluire quel senso di noia e ripetitività che contraddistingue, purtroppo spesso, questo genere di avventure.

Con Immortals Fenyx Rising tutto ciò non sussiste, ed anzi avrete tra le mani, per meno di 30 euro, un gioco davvero molto appagante a cui potrete poi aggiungere, qualora lo vogliate, anche alcuni contenuti aggiuntivi divertenti ed azzeccati (ma non inclusi in questa edizione). Insomma, un titolo più che degno del vostro tempo e che, non a caso, fu premiato dal nostro team di Game Division in sede di recensione con un sonoro 8,8!

Disponibile a prezzo scontato per Xbox e PlayStation, Immortals Fenyx Rising è comunque solo uno dei titoli in sconto in questa nuova tornata promozionale Ubisoft, ed ecco perché vi rimandiamo direttamente alla pagina riservata alle offerte in questione dove, come detto, avrete modo di trovare anche moltissime figure in offerta, tutte dedicate ai personaggi Ubioft!

Insomma, un’occasione da non perdere, a cui ne seguiranno molte altre se avrete il piacere di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove ogni giorno vi segnaliamo quelle che sono tutte, ma proprio tutte, le migliori proposte in sconto relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buon divertimento!

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!