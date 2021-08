Offerte di settembre Amazon: prezzi fuori di testa sugli aspirapolvere robot e senza fili!

Prosegue la nostra rassegna con quelle che sono le “Offerte di settembre di Amazon“, con il portale intento a proporsi con tante, anzi tantissime, offerte! Vi abbiamo già parlato, del resto, di prodotti come smart TV, monitor e smartphone, ed ora passiamo ad articoli ancor più appaganti, poiché non così comuni tra gli sconti della varie catene. Stiamo parlando dei sempre ottimi aspirapolvere robot, un must per quanto riguarda le moderne pulizie di casa e, proprio di recente, un po’ “indietro” tra gli interessi di Amazon relativamente al mondo delle offerte per quanto, come sempre, il nostro team sia comunque riuscito a scovare, neanche troppo tempo fa, qualche ottima offerta sul tema.

Ebbene, con le promozioni di oggi non occorrerà essere esperti cacciatori di sconti per mettere mano a prodotti di assoluto pregio, giacché le proposte qui presenti sono parte integrante del ricchissimo corollario delle succitate Offerte di settembre ed anzi, non solo vi permetteranno di acquistare una moltitudine di aspirapolvere smart, ma anche diversi dispositivi “tradizionali”, per quanto sprovvisti di filo.

Insomma, ce n’è per tutti i gusti, anche se per quanto ci riguarda vorremmo portare la vostra attenzione a quello che è certamente il migliori dispositivo del lotto, ovvero il recente e performante Ecovacs Deebot N8+, attuale prodotto di punta della ricca famiglia Ecovacs, e caratterizzatosi per essere il primo di questa casa ad includere il sistema di svuotamento automatico del robot, grazie all’ormai nota colonnina di ricarica introdotta, già da qualche tempo, dalla concorrenza di iRobot, e dai suoi Roomba.

Progettato per effettuare cicli di pulizia in totale autonomia, Ecovacs N8+ può conservare la sporcizia nella sua colonnina fino a 4 settimane, riducendo al minimo l’interazione periodica con il vano di raccoglimento dello sporco, permettendovi così di lasciare il robot libero di portare a termine le proprie routine di pulizia. Punto d’arrivo di anni di sviluppo tecnologico da parte della casa madre, Ecovacs N8+ combina la tecnologia di rilevazione al laser ai sensori di posizionamento per effettuare una mappatura precisa e completa delle superfici di casa, risultando non solo più veloce, ma anche più sicuro, giacché la sua capacità di rilevamento gli permette di riconoscere gli oggetti oggetti fino a 2 mm, evitando così incidenti, cadute, o involontari danneggiamenti di mobili e simili.

Eccellente nell’aspirazione, è stato progettato per mantenere costante la potenza, anche quando la ricarica della batteria è prossima all’azzeramento, e grazie alle attenzioni costruttive di Ecovacs, N8+ garantisce anche una bassa rumorosità, rivelandosi la scelta ideale per chi è alla ricerca di un dispositivo che sia in grado di lavorare la notta sena arrecare disturbo. Infine, segnaliamo che questo specifico modello è persino dotato di un serbatoio d’acqua con pompa elettronica inclusa, che permette a N8+ di lavare e aspirare allo stesso tempo, permettendovi così una pulizia della casa davvero completa!

Insomma, Ecovacs N8+ è un dispositivo davvero eccezionale, ed il bello è che oggi può essere vostro con uno sconto di ben 120 euro rispetto al prezzo originale, giacché, grazie ad Amazon, il suo prezzo originale di 599,98€ è oggi ribassato a soli 479,98€! Un affare, che non è comunque l’unico in questa tornata di offerte, come potrete constatare sia dalla nostra selezione di prodotti, ma anche e soprattutto alla pagina principale di Amazon dedicata alle offerte. Ciò detto, prima di lasciarvi alla lista di offerte disponibili, vi ricordiamo ancora una volta che se siete all’ulteriore ricerca di ulteriori sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

