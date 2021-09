Offerte di settembre Amazon: prezzi mai così bassi per gli smartwatch Garmin!

Le massicce offerte di settembre targate Amazon proseguono, e siamo sicuri che saranno le principali protagoniste per il resto della giornata, dal momento che il portale sta aprendo le porte ad una miriade di prodotti, i quali ora interessano anche gli ottimi smartwatch a marchio Garmin. Come saprete, rappresenta uno dei brand più affidabili per quanto concerne la misurazione di alcuni parametri relativi alla salute e il controllo dell’attività fisica.

Se stavate aspettando l’occasione giusta per comprare uno degli smartwatch più completi ad un prezzo di gran lunga inferiore alla media, sappiate che quell’opportunità è arrivata e si trova, appunto, nelle offerte di settembre di Amazon. Ovviamente, gli smartwatch selezionati dal portale includono i modelli più popolari, nonché i top di gamma, del noto produttore statunitense, con sconti che raggiungono il 35% come sul modello Garmin Instinct Solar. Sebbene tutte siano interessanti, noi riteniamo che l’offerta migliore sia quella relativa al modello Garmin Instinct Solar Tactical, dato che viene proposto al prezzo più basso di sempre, ossia 299,90€ a seguito di uno sconto di 150,00€.

Quali sono i fattori che rendono gli smartwatch Garmin i migliori della categoria? Come detto, l’affidabilità è la prima caratteristica che li contraddistinguono, merito di sensori estremamente precisi al punto che anche alcune soluzioni più blasonate hanno difficoltà a garantire la stessa precisione di lettura. Inoltre, il modello da noi segnalato vanta un’autonomia che potrebbe arrivare persino a diversi mesi, grazie alla ricarica solare, che farà ricaricare la batteria dello smartwatch senza ricorrere a cavi o powerbank.

Questo specifico modello, inoltre, è costruito secondo gli standard militari MIL-STD-810, vale a dire che sarà molto resistente ad urti, alle temperature critiche e ovviamente ad alti livelli di profondità. Tra le caratteristiche più rilevanti bisogna citare poi la possibilità di guardare lo schermo tramite visori notturni e la modalità stealth, che disattiva la condivisione della posizione GPS, la memorizzazione dei dati e la connettività wireless. Il Garmin Instinct Solar Tactical si propone dunque come lo smartwatch perfetto per gli amanti degli sport estremi, come lo dimostra anche la possibilità di registrare il numero di onde cavalcate o il controllo delle maree. Ovviamente, il tutto sarà poi consultabile sull’app dedicata, attraverso la quale potrete monitorare gli obiettivi o crearne dei nuovi.

Quindi, anche sulle tornate di offerte riservate agli smartwatch Garmin, Amazon dimostra il suo potere nel mettere in campo scontistiche degne di nota, le quali vi invitiamo a scoprire le migliori nella nostra lista prodotti personalizzata. Come sempre, vi ricordiamo che non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Le migliori offerte di settembre di Amazon

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!