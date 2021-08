Offerte di settembre Amazon: prezzo bomba per gli accessori da gaming Razer!

Se siete alla ricerca di tanti ed ottimi accessori da gaming a prezzi ribassati, allora sappiate che grazie alle ottime “Offerte di settembre di Amazon” avrete la possibilità di acquistare moltissimi accessori da gaming a marchio Razer, con prezzi davvero bassi ed appetibili! La selezione, in realtà, non comprende ogni articolo col marchio del produttore, tuttavia c’è materiale sufficiente per mettere in piedi una nuova (e più performante) postazione da gaming, con sconti su mouse, tastiere ed anche cuffie da gioco.

Proprio in tal senso, vi segnaliamo la presenza delle ottime cuffie da gaming Razer Kraken in edizione “Tournament Edition“, ovvero quella comprensiva di controller USB per l’audio ed il silenziamento del microfono, il cui prezzo originale di 99,99€ è oggi decurtato a soli 64,99€, con un risparmio netto di 35 euro che non è affatto poco, specie considerando la qualità di questo prodotto.

Pensate per chi ha bisogno di un buon paio di cuffie da gioco ma che non vuole, di per sé, spendere oltre i 100 euro, le Razer Kraken Tournament Edition sono una scelta ideale per chi è alla ricerca di cuffie dalle ottime performance sonore e dalla buona qualità costruttiva, potendo contare su di un suono pulito e nitido, perfettamente bilanciato, anche grazie alla tecnologia THX Spatial Audio, pensata appositamente per il gaming, ed in grado di avvolgere il giocatore in modo realistico nell’ambiente sonoro dei propri titoli preferiti. Ciò è possibile anche grazie ad un sistema di audio posizionale a 360° che, in combutta con l’ottima qualità dei driver, vi permetterà sempre di posizionarvi in modo chiaro nello spazio virtuale, offrendovi un’ottimapercezione dell’ambiente circostante.

Potenti, grazie ai due driver da 50 mm, le Razer Kraken Tournament Edition, inoltre, sono state progettate per le lunghe sessioni di gioco, grazie al loro corpo leggero con arco di sostegno in metallo che non peserà poi molto sulla testa, distribuendo anche il peso in modo equilibrato. A completare il tutto, dei comodi e morbidi cuscinetti imbottiti in memory foam traspirante, progettati per ridurre al minimo il calore anche dopo ore ed ore di divertimento!

Insomma, le Razer Kraken Tournament Edition sono un ottimo prodotto per chiunque voglia un paio di cuffie leggere, resistenti ma perfette per il gaming, pur tenendosi al di sotto del prezzo dei 100 euro, e specie considerando lo sconto appena citato, troverete in queste cuffie una scelta ancor più logica e appetibile, poiché è davvero difficilissimo trovare di meglio allo stesso prezzo! Si tratta, sostanzialmente, di una scelta davvero ideale per qualunque giocatore alla ricerca di cuffie ottime ad un prezzo abbordabile, pur chiaro che esse sono comunque solo una delle tante proposte di questa tornata promozionale a marchio Razer, motivo per cui vi suggeriamo non solo di consultare la nostra selezione di prodotti, ma anche e soprattutto l’intera lista di Offerte di settembre di Amazon, così da non lasciarvi scappare neanche una delle ottime promozioni offerte dallo shop.

