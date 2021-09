Offerte di settembre Amazon: prezzo imperdibile per questo mini drone DJI!

Torniamo a dedicarci alle “Offerte di Settembre” lanciate da Amazon, che ci terranno compagnia fino al 7 settembre, con sconti davvero vantaggiosi fino al 40% su tantissime categorie di prodotti e, nel farlo, vi proponiamo un’offerta che, qualora siate appassionati di droni, vi farà certamente saltare dalla sedia! Vi segnaliamo, infatti, che su Amazon è disponibile il drone DJI Mavic Mini Combo, adesso in vendita al prezzo di 379,00€ anziché di 499,00€, grazie ad uno sconto del 24% che vi farà risparmiare 120€ rispetto al prezzo consigliato dal produttore.

Con i suoi 250 grammi di peso, il drone Mavic Mini Combo è leggero quasi come uno smartphone, ciò gli permette di restare in volo più a lungo rispetto ad altri droni, può volare infatti fino a trenta minuti con una batteria completamente carica. Il drone è dotato di paraeliche circolari che offrono una protezione a 360°, e possiede dei sofisticati sensori che ne migliorano la stabilità e lo stazionamento in volo fino a 4Km di distanza.

Il radiocomando del drone Mavic Mini Combo è dotato di un’impugnatura sicura, e di stick intercambiabili particolarmente lunghi, progettati per garantire una presa salda e confortevole e per riposti al suo interno per una maggiore praticità durante il trasporto. Questo meraviglioso drone supporta fotografie aeree da 12 MP e video QHD a 2,7K, attraverso un meccanismo motorizzato a tre assi che stabilizza la fotocamera e garantisce istantanee nitide e riprese ultra-fluide.

Tra le sue caratteristiche, il drone presenta una modalità Quick Shot, utile per effettuare scatti fotografici durante i vari movimenti aerei come il dronie, il cerchio, la spirale e l’ascesa; e una modalità CineSmooth particolarmente utile nel volo in spazi stretti o più complessi. Grazie alla semplice ed intuitiva app “DJI Fly” oltre a creare immagini professionali in pochi tocchi, potrete condividere i vostri contenuti sulla piattaforma social SkyPixel e scoprire persino le aree più popolari per scattare le più belle foto aeree del luogo in cui vi trovate.

Ovviamente, il drone DJI Mavic Mini Combo non è l’unico prodotto che troverete in sconto, motivo per cui vi suggeriamo di consultare l’intera pagina Amazon dedicata alle offerte, così da non perdervi nessuna delle ottime proposte del portale. Infine, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

