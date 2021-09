Offerte di settembre Amazon: quaderni, sedie da ufficio ed altre offerte Back to School!

Amazon ha recentemente inaugurato l’iniziativa denominata “Offerte di Settembre”, un calderone di sconti che coinvolge quasi tutte le categorie merceologiche del portale, in modo tale da soddisfare le esigenze di tutti i consumatori. In questo nuovo articolo, infatti, vi offriamo la possibilità di ottenere grossi risparmi con le offerte su quaderni, sedie da ufficio e tanti altri prodotti per la cancelleria.

Come da tradizione per il portale, la lista dei prodotti promozionati è piuttosto lunga e variegata ma, tra le varie offerte attualmente disponibili, vi consigliamo di dare uno sguardo alla sedia da ufficio progettata da Umi, uno dei brand di proprietà Amazon. Originariamente venduta a 229,99€, quest’oggi e fino a domani è acquistabile a “soli” 172,49€, a seguito di uno sconto del 25% che ne ha abbattuto il prezzo consigliato di ben 57,50€.

La sedia da ufficio in questione rappresenta il compagno ideale per lavorare da casa oppure per studiare, perché è pensata per supportare la spina dorsale in modo tale da ridurre efficacemente la pressione esercitata, soprattutto dopo diverse ore di utilizzo. Vanta un tessuto traspirante a rete, resistente e comodo, che permette un agevole flusso d’aria, che elimina il fastidioso problema del sudore, specie nelle stagioni più calde.

Questa sedia, inoltre, possiede una struttura interamente realizzata in metallo, per poter garantire una durabilità eccellente. Tra le sue caratteristiche tecniche, troviamo anche delle gambe in lega di alluminio, in grado di reggere un peso fino a 1.136 chilogrammi di pressione statica, caratterizzate da ruote lisce, silenziose e antigraffio.

Insomma, un prodotto eccellente perfetto, dunque, per studiare e lavorare da casa. Ciò detto, visto il gran numero di articoli attualmente in offerta, vi consigliamo di consultare la pagina relativa alla promozione, cosicché possiate visionarli tutti e scegliere quello che meglio si adatta alle vostre esigenze e, soprattutto, al vostro budget.

