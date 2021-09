Offerte di settembre Amazon: questo monitor LG UltraWide da 29″ è un affare imperdibile!

Dopo aver dato spazio alle principali offerte della mattinata, torniamo ad occuparci delle offerte di settembre di Amazon, visto che il gigante del commercio continua con la sua iniziativa atta a far risparmiare gli utenti, invogliando persino quelli che hanno già sfruttato le già ottime occasioni della recente Gaming Week a prendere di nuovo in mano il portafoglio.

Vi informiamo, infatti, che il portale propone una nuova tornata di offerte a marchio LG, all’interno della quale spicca il monitor UltraWide LG 29WN600, il cui prezzo viene fatto crollare di quasi 150€, avvicinandosi a quella che è stata l’offerta più vantaggiosa di sempre per questo specifico modello, avvenuta nello scorso Black Friday. Dopo quasi un anno, dunque, Amazon ripropone quello che è un monitor adatto sia al gaming che all’uso produttivo a meno di 200€.

Come anticipato, l’LG 29WN600 potrete usarlo per svariati scopi e il merito va principalmente a due caratteristiche tecniche. La prima è il formato UltraWide, che permetterà a coloro che necessitano di tenere aperte numerose schermate di sfruttare al meglio il multitasking, l’altra invece riguarda i videogiocatori, i quali potranno sfruttare la tecnologia FreeSync di AMD e giocare senza alcun tipo di rallentamenti.

Per quanto riguarda la qualità del pannello, che è da 29 pollici, siamo a livelli decisamente ottimi se consideriamo la fascia di prezzo. Oltre alla risoluzione di 2560 x 1080, superiore del 33% rispetto ad un monitor tradizionale, è presente infatti anche il supporto HDR che, come ormai saprete, aumenta la luminosità dei bianchi e diminuisce quella dei neri per rendere le immagini molto belle da vedere. Ma non è tutto perché l’LG 29WN600 è anche un monitor con svariate funzioni integrate, tra cui quella che LG chiama Black Stabilizer, attivabile durante le sessioni di gioco e pensata per schiarire le zone buie della mappa per permettervi di scovare i nemici più facilmente. Da citare poi la funzione Crosshair, che aggiunge un mirino al centro dello schermo dandovi modo di sparare ai nemici con maggior precisione, soprattutto nelle cosiddette modalità hardcore, in cui l’HUD del gioco è disattivato.

Un monitor dunque davvero ottimo, il cui valore aumenta ulteriormente grazie ai bordi ultrasottili e ai doppi altoparlanti da 14W. Sebbene questa sia un’offerta da non perdere, consigliamo ugualmente di dare un’occhiata alla pagina dedicata, visto che ci sono altre soluzioni a marchio LG che meritano di essere prese in considerazione. Detto ciò, non dimenticate anche dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

