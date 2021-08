Offerte di settembre Amazon: questo smartwatch Polar è l’offerta a cui non rinunciare oggi!

Continua la nostra rassegna di offerte del giorno, sicché, dopo aver visto assieme quelle che sono le varie offerte di settembre, scopriamo adesso un’altra interessante promozione Amazon dedicata agli smartwatch Polar, con sconti in grado di arrivare, talvolta, fino al 43%.

Tra i vari prodotti in offerta abbiamo deciso di segnalarvi quella relativa all’ottimo smartwatch Polar Vantage M ora disponibile al prezzo di 159,90€ invece di 279,90€ a seguito di uno sconto del 43% che vi farà risparmiare ben 120€.

Le sue caratteristiche tecniche parlano chiaro: questo smartwatch presenta una cassa in polimero rinforzato con un display con lenti PMMA laminate da 1.2 pollici, l’ideale per resistere alle intemperie e agli urti. Oltre ad essere impermeabile fino a 50 metri, questo portentoso smartwatch vanta l’innovativo sistema Training Load Pro & Recovery Pro che vi permetterà di monitorare con precisione la frequenza cardiaca e il carico di lavoro in qualsiasi condizione. Ma non è tutto, perché oltre a supportare oltre 130 sport diversi, Polar Vantage M rileva passi, distanza, calorie, sonno e vi fornisce un obiettivo di attività personalizzato per la vostra routine quotidiana.

Questo straordinario smartwatch integra GPS e GLONASS per una rilevazione precisa di velocità, distanza e percorso con una ricezione del segnale più rapida ed efficiente. Infine, è dotato di una batteria ai polimeri di litio 230 mAh, che garantisce fino a 30 di autonomia in modalità allenamento e fino a 5 giorni in modalità orologio con monitoraggio della frequenza cardiaca continuo.

Insomma, lo smartwatch Polar Vantage M è la scelta ideale per gli atleti di qualsiasi livello, e visto il suo attuale prezzo di vendita non possiamo fare altro che consigliarvi di cogliere al volo quest’imperdibile occasione per farlo vostro. Intanto, se ritenete che quelli suggeriti in calce non siano abbastanza, potete visitare direttamente la pagina dedicata per scoprire tutte le proposte disponibili nelle varie colorazioni. Infine, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram, dove vi offriremo aggiornamenti in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

