Offerte di settembre Amazon: rendi la tua casa più smart con le offerte Netatmo!

Le “Offerte di Settembre” stanno creando grosse opportunità di risparmio per i clienti di Amazon, difatti ci sono promozioni che coinvolgono diverse categorie merceologiche del portale, dai monitor ai piccoli elettrodomestici. In questo nuovo articolo, invece, vogliamo approfondire le offerte dedicate ai sofisticati prodotti smart di Netatmo, con sconti che possono toccare quota 32%.

Come da tradizione per il portale, la lista degli articoli promozionati è piuttosto lunga e variegata ma, tra le varie offerte attualmente disponibili, vi consigliamo di acquistare la videocamera esterna wireless Netatmo, adatta a tutti coloro che vogliono migliorare la sicurezza domestica in modo facile e veloce. Originariamente disponibile a 349,99€, è ora disponibile a “soli” 279,99€, grazie ad uno sconto del 23% sul prezzo consigliato dal produttore.

Stiamo parlando di un prodotto smart dalle ottime specifiche tecniche. Innanzitutto, include al suo interno un potente allarme da 105 dB con il quale è possibile allontanare potenziali intrusi in casa. Invece, nel caso in cui qualcuno o qualcosa si avvicinasse, questa telecamera notifica – in tempo reale – l’avvenimento direttamente allo smartphone collegato.

Con l’acquisto di questo prodotto la sicurezza casalinga aumenterà sensibilmente, grazie anche alla funzione di sorveglianza continua H24 e 7 giorni su 7, anche di notte grazie alla visione notturna e alla risoluzione in HD. Inoltre, i dati delle registrazioni vengono memorizzati e messi al sicuro localmente sulla scheda microSD (inclusa in confezione ndR) oppure in cloud, collegando il proprio account.

Insomma, una soluzione eccellente e, considerando il nuovo prezzo di vendita, diventa un autentico best-buy della categoria. Chiaramente, questa offerta non è l’unica disponibile nella promozione di Amazon, motivo per cui vi consigliamo caldamente di consultare l’apposita pagina del portale, cosicché possiate controllare in prima persona tutte le proposte.

