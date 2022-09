Se l’auto è la vostra seconda casa o se, come noi, adorate l’idea di rendere più smart e connesso qualsiasi aspetto della vostra vita, allora sarete felici di sapere che, in occasione delle sue Offerte di Settembre, Amazon ha messo in sconto un piccolo ma efficiente dispositivo, prodotto proprio per rendere la vostra auto più connessa ed “intelligente”.

Stiamo parlando del piccolo e compatto Echo Auto, uno speaker in miniatura, appartenente alla gamma di prodotti Amazon Echo, e pensato proprio per rendere più smart la vostra automobile! Specie qualora si tratti di un’auto sprovvista dei più moderni sistemi di infotainment. Il prezzo, inoltre, è davvero ottimo, perché parliamo di appena 39,99€, contro i 59,99€ del prezzo originale, non male rispetto a ben più costosi sistemi pensati per le auto.

Echo Auto, del resto, ha tutto l’aspetto di un piccolo affare, specie considerando che include in sé le funzioni e le utility di Alexa. Dalla forma piatta, e pensato per essere disposto su di una apposita basetta da agganciare nell’abitacolo, Echo Auto è alimentato tramite Bluetooth, agganciato alle prese 12V che normalmente si trovano in ogni automobile (l’accendisigari, in soldoni), e può essere persino collegato all’impianto stereo dell’automobile grazie ad un comodo jack audio da 3.5 mm (o anche il Bluetooth, per le auto che ne sono provviste).

Ma quali sono le funzioni? Sostanzialmente Amazon Echo può aiutarvi, in coppia con lo smartphone a cui va associato, a rispondere a molte richieste, aiutandovi nella risposta delle chiamate vocali (funziona un po’ come uno speaker Bluetooth), oltre che aiutarvi nella navigazione o, magari, offrendovi musica tramite Spotify o Amazon Music.

Addirittura, qualora ne foste in possesso, Echo Auto può persino connettersi ai dispositivi compatibili con Alexa che avete già in casa o in giardino, a patto che essi, ovviamente, siano già registrati all’interno dell’App Alexa e siano correttamente impostati.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questa promozione, invitandovi ad approfittare degli ottimi prezzi proposti, prima che questi tornino alle origini o, peggio, che l’offerta termini del tutto.

