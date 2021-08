Offerte di settembre Amazon: sconti fino al 35% sui monitor Samsung

Dopo l’Amazon Gaming Week, il colosso statunitense vuole regalare a tutti i suoi clienti nuove opportunità di risparmio con le “Offerte di Settembre”. Infatti, in questo articolo vi segnaliamo un’imperdibile promozione che coinvolge i migliori monitor Samsung, con sconti che possono raggiungere una percentuale del 50%.

La lista dei prodotti promozionati non è particolarmente variegata ma, tra le varie offerte, vi consigliamo di acquistare il monitor da gaming Samsung Odyssey G3, adatto non solo a coloro che vogliono passare molte ore a giocare ma anche a chi cerca un ottimo dispositivo per lavorare da remoto. Originariamente disponibile a 259,00€, quest’oggi e fino al prossimo sette settembre è acquistabile a 199,90€, a seguito di uno sconto del 23% che ne ha tagliato il prezzo consigliato di 59,10€.

Il Samsung Odyssey G3 rappresenta un prodotto eccezionale, venduto ad un prezzo già di per sé ottimo, se consideriamo le sue caratteristiche tecniche. Innanzitutto, vanta un ampio display VA da 27 pollici con una risoluzione in FullHD (vale a dire 1920 x 1080 pixel) con una frequenza d’aggiornamento a 144 Hz e con un tempo di risposta pari a 1 ms.

Questo monitor garantisce un’esperienza fi gioco fluida e senza particolari artefatti grafici, grazie al pieno supporto alla tecnologia di sincronizzazione adattiva di AMD FreeSync Premium, che riduce attivamente tearing, stuttering e input lag. Il prodotto in questione è anche dotato di Low Framerate Compensation (LFC), che assicura la fluida esecuzione in tutte le scene.

Si tratta dunque di un dispositivo eccezionale, venduto ad un nuovo prezzo invitante. Ciò detto, visto il numero così stringente di articoli in offerta, vi proponiamo di seguito la lista completa, cosicché possiate fin da subito visionarli nella loro interezza e scegliere quello che meglio si addice alle vostre esigenze e al vostro budget.

