Continua la nostra rassegna dedicata alle migliori occasioni presenti tra le Offerte di Settembre di Amazon e, giacché sappiamo che tra di voi si annidano innumerevoli collezionisti, abbiamo pensato potesse valer la pena segnalarvi anche quest’ottima tornata promozionale dedicata ai set Playmobil che, oltre ad appassionare i più piccoli, sono già da tempo anche oggetto del collezionismo tra gli adulti.

Del resto, sono molti i set spiccatamente rivolti ai più grandi, con collaborazioni che vanno a ripescare tra alcuni dei più popolari brand delle passate generazioni, come è il caso di questo meraviglioso modello dedicato all’indimenticabile K.I.T.T., la splendida Pontiac Firebird Trans Am. che accompagnava David Hassselhoff nella serie TV Supercar!

Un set spettacolare, punta di diamante di questa promozione Amazon, ed oggi venduto a 61,09€, con uno sconto del 28% rispetto agli originali 84,99€! Un’occasione davvero ottima per qualsiasi collezionista o appassionato di vecchie serie TV anni ’80.

Composto da 53 pezzi, questo splendido modello include luci e suoni, con messaggi di benvenuto e di saluti, ed altre 6 sequenze di suoni, per riprodurre i dialoghi originali della serie Supercar. Il tetto è removibile, la targa è rotante, e sulla testa dell’auto c’è anche il tipico LED rosso, con la medesima animazioni diventata simbolo della serie TV.

Oltre a ciò, sono poi presenti ben 3 personaggi, ovviamente tratti dalla serie, ovvero Michael, il suo capo Devon, e la meccaniche Bonnie, senza dimenticare un paio di postazioni che possono fare da diorama per l’esposizione o per il gioco.

Insomma, parliamo di un prodotto davvero bellissimo, soprattutto per le sue straordinarie rifiniture che, per questo, non potrà mancare alla collezione dei tanti appassionati di cultura televisiva d’epoca, ben chiaro che esso è comunque solo uno dei tanti set di qualità, ed in sconto, presenti in questa vasta selezione ad opera di Amazon.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata alla promo Playmobil, con l’invito ad effettuare quanto prima i vostri acquisti, così che possiate accaparrarvi non solo i prezzi migliori, ma anche i set più belli prima che si esauriscano.

